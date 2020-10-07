В России оценили заявление Пашиняна об уступках по Карабаху

«Видимо, речь идет о решении вопроса семи азербайджанских районов, которые составляют пояс безопасности Нагорного Карабаха. Если угроза наступления со стороны Баку исчезнет, стороны могли бы договориться по этому вопросу», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Андрей Кортунов. Так он прокомментировал слова премьер-министра Армении Никола Пашиняна о готовности идти на уступки в конфликте вокруг Нагорного Карабаха.

«Первым шагом к урегулированию армяно-азербайджанского конфликта должно быть прекращение боевых действий и возобновление политического диалога между сторонами. Это касается как формата Минской группы ОБСЕ, где Россия, Франция и США являются сопредседателями группы, так и других форматов», – сказал гендиректор Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов.

«После этого можно будет говорить о снижении уровня милитаризации, отводе от линии разграничения тяжелых вооружений и обмене пленными, если таковые имеются. Кроме того, одним из шагов может быть размещение наблюдателей ОБСЕ в зоне конфликта или размещения миротворческих сил», – добавил эксперт.

Собеседник также предположил, что говоря о возможных уступах, Пашинян имеет виду решение вопроса семи буферных территорий, состоящих из районов Азербайджана, которые были оккупированы в ходе конфликта 90-х годов. Эти районы составляют так называемый «пояс безопасности Нагорного Карабаха».

«В Армении неоднократно высказывалась идея, что эта оккупация нужна лишь постольку, поскольку существует угроза наступления на Нагорный Карабах. Если эта угроза будет устранена, если отношения стабилизируются, тогда возможно Карабах и Армения могли бы пойти на уступки и вернуть эти земли под контроль Баку», – предположил Кортунов.

«Что касается стран-гарантов мирного процесса и обеспечения реализации взаимных уступок, то наиболее значимым игроком здесь является Россия. Но есть и другой важный вопрос – насколько в этом процессе будет участвовать Турция. Она не может быть посредником, поскольку является фактически участником конфликта. Поэтому возможная роль Анкары в переговорах пока не совсем понятна», – заключил Кортунов.

Накануне премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о готовности Еревана идти на уступки в конфликте вокруг Нагорного Карабаха, если к этому же готовы в Азербайджане.

«Урегулирование конфликтов должно осуществляться на основе взаимных уступок. Нагорный Карабах и Армения готовы к таким уступкам, к которым будет готов Азербайджан», – сказал Пашинян в интервью AFP. При это он выразил мнение, что военные действия в Нагорном Карабахе не начались бы без активного участия в этом Турции.

Ранее представитель министерства обороны Армении Арцрун Ованнисян заявил, сто азербайджанские войска готовят наступление, скапливаясь у иранской границы, чтобы Нагорный Карабах не мог вести по ним огонь.

Во вторник военное ведомство Армении сообщило о начале широкомасштабной атаки азербайджанскими вооруженными силами на юге Нагорного Карабаха.

Министр обороны Азербайджана Закир Гасанов заявлял, что в случае применения Арменией ракетных комплексов «Искандер» c азербайджанской стороны будут предприняты адекватные ответные действия.

Напомним, утром 27 сентября началось обострение конфликта в Карабахе. Позже в тот же день президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил о продвижении войск в Карабахе, азербайджанские военные опубликовали видео с уничтожением армянской техники.

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