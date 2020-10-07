Армения заявила о подготовке Азербайджаном наступления со стороны Ирана

Взгляд
7 октября, среда  |  Последнее обновление — 09:21  |  vz.ru
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Почему в России возник дефицит автомобилей

В Россию вернулись очереди за новым авто, как в 2008 году Михаил Джапаридзе/ТАСС
Автосалоны, которые еще несколько месяцев назад находились в ожидании массовых банкротств из-за отсутствия клиентов, сейчас переполнены. Более того – едва ли на не все модели автомобилей на российском рынке образовались огромные очереди. Почему возник этот ажиотаж, долго ли он продлится – и как в такой ситуации вести себя потребителю? Подробности...
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Дагестан доверили генералу из «школы губернаторов»

И Владимир Васильев (слева), и его преемник Сергей Меликов дослужились до звания генерал-полковника Валерий Шарифулин/ТАСС,
Владимир Федоренко/РИА «Новости»
Сменилось руководство в крайне тяжелом с точки зрения управления регионе России – Республике Дагестан. Еще недавно за решеткой там оказывались то местный премьер-министр, то мэр столицы республики. Почему подал в отставку Владимир Васильев – и что можно ожидать от нового руководителя, генерала Сергея Меликова? Подробности...
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Спецназ бросили на борьбу с кризисом переводчиков в Сирии

Сержант Мильшин был не только военным переводчиком, но и бойцом спецназа из личного архива
Сирия оказалась важнейшим полигоном для испытаний российских Вооруженных сил. Боевые действия позволили проверить эффективность и техники, и военных структур. Некоторые обнаруженные проблемы оказались весьма неожиданными. Каким образом операция в Сирии обнажила кризис в подготовке военных переводчиков – и при чем здесь знаменитый спецназ ГРУ? Подробности...
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Иран включился в борьбу за Южный Кавказ

Высший руководитель Ирана Али Хаменеи является этническим азербайджанцем www.imago-images
/Global Look Press
Политическое противостояние вокруг войны в Карабахе приняло неожиданный оборот: со словами поддержки в адрес Азербайджана выступил Иран. Прежде в Тегеране поддерживали армян и неприязненно относились к Баку. Но теперь режим аятолл мыслит себя как новая шиитская империя, что неизбежно влечет за собой борьбу за Южный Кавказ с Россией и Турцией. Подробности...
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Побережье Камчатки отравил смертельный химикат

Рейды Росприроднадзора пока не дали ответа на вопрос, что отравило побережье Камчатки Александр Пирагис/РИА Новости
На Камчатке выясняют причины массовой гибели морских животных на тихоокеанских пляжах Авачинского залива. Предварительные исследования выявили превышение содержания в прибрежной зоне фенола и нефтепродуктов. Однако экологи сомневаются, что именно это стало причиной гибели тысяч животных. Скорее всего, речь идет о сильном химикате, который продолжает отравлять воду. Подробности...
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Давайте я расскажу вам, что такое «Нусра»

Мурад Газдиев, корреспондент RT
Звери, с которыми Россия воевала столько лет, которые призывали и подготавливали взрывы в метро Москвы, в Санкт-Петербурге. Звери, которые клялись обезглавить каждого русского в Сирии. Теперь они у нас на границе. В Азербайджане. Подробности...
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Россию поджигают по периметру. Кто является поджигателем?

Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Но как вообще стал возможен блицкриг киргизской оппозиции? Кто эти люди и чего они на самом деле хотят? Понять что-либо, читая программы партий, совершенно невозможно. Но давайте вспомним, что отличает Киргизию от других государств региона. Подробности...
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Почему нас бесят дизайнеры

Максим Соколов, публицист
Представим, что дизайнеры добрались и до управления автомобилем и меняют местами педали, рычаги и приборы на доске. Мало не покажется, особенно в случаях, когда все решают доли секунд и спасение именно в автоматизме – рука и нога сами знают, куда им тянуться. Подробности...
Обсуждение: 28 комментариев
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Коронавирус в РФ: будет ли новый карантин

Коронавирус у Трампа: почему это важно

Обсуждение: 6 комментариев

Турция втягивает Россию в войну на Кавказе

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На Камчатке выясняют причины массовой гибели морских животных на тихоокеанских пляжах

На фото – осьминог Дофлейна, или гигантский осьминог, самый крупный известный науке вид осьминогов
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Армения опубликовала фотографии обломков Су-25

В Армении опубликовали фотографии с места крушения штурмовика Су-25, сбитого, по заявлению Еревана, турецким истребителем F-16. На снимках видны сгоревшие части самолета, разбросанные по склону горы
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В Британии выпустили монеты с Винни-Пухом и Пятачком

В Великобритании выпустили ограниченным тиражом 50-центовые монеты с иллюстрациями Эрнеста Шепарда к сказке Алана Милна «Винни-Пух». Первая из коллекционных монет изображает медвежонка с горшочком меда, на следующих двух изображены Кристофер Робин и Пятачок
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    Армения заявила о подготовке Азербайджаном наступления со стороны Ирана

    7 октября 2020, 08:54

    Текст: Алина Назарова

    Представитель министерства обороны Армении Арцрун Ованнисян заявил, сто азербайджанские войска готовят наступление, скапливаясь у иранской границы, чтобы Нагорный Карабах не мог вести по ним огонь.

    «Уже второй день подразделения ВС Азербайджана, не имея достаточных возможностей для ведения эффективных наступательных операций, начали прибегать к явным провокациям. В частности, на южном направлении линии соприкосновения азербайджанские подразделения скапливаются большими группами непосредственно вдоль арцахско-иранской границы (по реке Аракс) и, фактически, прикрываясь границей, пытаются продвинуться вперед», – сообщил Ованнисян, передает РИА «Новости».

    По его словам, с помощью этой тактики азербайджанская сторона пытается спровоцировать арцахскую сторону огонь или нанесение удара по протяженности границы, фактически в направлении Ирана. «Не исключено, что в результате боевых действий азербайджанские подразделения, не имея альтернативы, отступят или убегут на территорию Ирана. Чтобы избежать этого, думаем, что иранская сторона, которая, безусловно, все это видит, должна предотвратить или заставить ее воздерживаться от подобных скоплений», – отметил Ованнисян.

    Во вторник военное ведомство Армении сообщило о начале широкомасштабной атаки азербайджанскими вооруженными силами на юге Нагорного Карабаха.

    Министр обороны Азербайджана Закир Гасанов заявлял, что в случае применения Арменией ракетных комплексов «Искандер» c азербайджанской стороны будут предприняты адекватные ответные действия.

    Напомним, утром 27 сентября началось обострение конфликта в Карабахе. Позже в тот же день президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил о продвижении войск в Карабахе, азербайджанские военные опубликовали видео с уничтожением армянской техники.  


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