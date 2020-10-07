Власти Москвы рекомендовали частным школам уйти на каникулы

Московские власти не обязывают, но рекомендуют частным школам и кружкам столицы принять решение о двухнедельных каникулах, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Мы не обязываем, но рекомендуем частным школам и кружкам принять решение о двухнедельных каникулах», – написал мэр в личном блоге.

Он отметил, что дети из частных школ одновременно посещают городские учреждения дополнительного образования, а в частные секции и кружки ходят дети из городских школ. «Чтобы не создавать проблем для родителей и детей, лучше сделать паузу всем одновременно. Многие частные учебные заведения последовали этому совету», – заключил Собянин.

По словам столичного мэра, ситуация с распространением коронавирусной инфекции в российской столице меняется не в лучшую сторону. «Мы вынуждены были попросить оставаться дома пожилых людей старше 65 лет и граждан, страдающих хроническими заболеваниями. Для них временно приостановлен бесплатный проезд в общественном транспорте. Возобновлена работа системы социальной помощи. Московские школы ушли на двухнедельные каникулы. Предприятия и организации обязаны перевести не менее 30% работников в режим удаленной работы», – написал Собянин.

Он отметил, что «правительство Москвы выделило на борьбу с пандемией 284 млрд рублей. Фактические расходы на сегодня превысили 213 млрд рублей. В разных формах поддержку получили свыше 8 млн москвичей».

Мэр добавил, что наиболее важными программами помощи стали прямые выплаты москвичам старше 65 лет и гражданам, страдающим хроническими заболеваниями, соблюдавшим режим самоизоляции, ими воспользовались около 1,9 млн горожан. Кроме того, повышение ежемесячных денежных выплат на детей от трех до семи лет получили почти 110 тыс. детей. Выплатой региональной надбавки к пособию по безработице воспользовались более 98 тыс. москвичей, а выдачей продуктовых наборов учащимся школ – свыше 1 млн.

Популярными программами, по его словам, также стали доставка лекарств, продуктов и другая адресная социальная помощь гражданам, соблюдающим режим самоизоляции, и освобождение собственников жилья от взносов на капремонт во II квартале 2020 года – 3,5 млн собственников жилья.

Собянин также указал, что переболевшие коронавирусом тоже должны соблюдать ограничения и рекомендации. По его словам, пока нет данных, насколько длительным является иммунитет у переболевших COVID-19.

«Ученые еще слишком мало знают о COVID-19. Нет данных, насколько длительным является иммунитет, приобретённый в результате болезни. Неизвестно, много ли людей в силу особенностей организма не приобретают иммунитета и могут заболеть повторно», – написал он.

За минувшие сутки в России выявлено 11 115 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 1,2 млн случаев заболевания.