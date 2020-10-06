«Кыргызский конгресс» в России заявил о нейтралитете

Высокопоставленный представитель общероссийской общественной организации киргизов «Кыргызский конгресс» рассказал о том, чем опасны политические потрясения в Бишкеке для проживающих в России граждан Киргизии.

Как сообщил представитель, киргизская диаспора в России внимательно следит за событиями в Бишкеке и других городах Киргизии, где прошли массовые выступления против правящей коалиции и действующего президента Сооронбая Жээнбекова, передает «Ридус».

«Мы со вчерашнего дня это все обсуждаем. В региональные отделения звонят, мне несколько раз звонили: «Что нам делать? Как нам реагировать? Может быть, деньгами помочь?» Мы всех сдерживаем, объясняем, что нельзя эмоционально реагировать.

Представитель «Кыргызского конгресса» подчеркнул, что организация воздерживается от того, чтобы принять ту или иную сторону в политическом противостоянии на родине. Конгресс претендует на то, чтобы представлять всех киргизов России – а это несколько волн миграции, начиная с тех, кто еще при Советском Союзе осел в РСФСР», – сказал он.

При этом представитель отметил, что конгресс «не может занимать чью-либо сторону, так как не находится в зоне конфликта.

«Киргизская диаспора в целом практически не расколота по политическим мотивам, каких-то стычек между сторонниками Жээнбекова и его противниками не наблюдалось», – добавил он.

По его словам, у граждан Киргизии в России есть веские причины стремиться к тому, чтобы политические вопросы в Бишкеке решались в правовом поле – ведь «силовой» сценарий дальнейших изменений чреват закрытием границ и блокированием банковских операций.

Напомним, конфликт в Карабахе обострился 27 сентября. Азербайджан и Армения сообщали о потерях с обеих сторон, в том числе среди гражданских.

Президенты России, США и Франции Владимир Путин, Дональд Трамп и Эммануэль Макрон призывали немедленно прекратить боевые действия в Нагорном Карабахе.

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