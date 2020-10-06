Раскрыта схема мошенничества с использованием Zoom

Мошенники используют бренд сервиса Zoom для похищения денег и персональных данных пользователей приложения, сообщила Group-IB.

«Group-IB обнаружила новую мошенническую схему с использованием бренда популярного сервиса видеоконференций Zoom. Под видом получения денежной компенсации «в связи с COVID-2019» или за подписку на сервис пользователей заманивают на мошеннические сайты, где похищают деньги и данные банковских карт. Group-IB предупредила Zoom об угрозе», – сообщили ТАСС компании.

Обнаружить схему удалось после жалоб пользователей на письма от Zoom, в которых была ссылка на мошеннические ресурсы, где у жертв похищали деньги и данные банковских карт.

При этом удалось установить, что письма отправлялись не с поддельного домена, а от официального сервиса.

«Все дело в том, что при регистрации Zoom предлагает пользователю заполнить профиль - указать «Имя» и «Фамилию», предоставляя возможность вставить до 64-х символов в каждое поле. Мошенники используют эту возможность, вставляя фразу: «Вам положена компенсация в связи с COVID-19» и указывают ссылку на мошеннический сайт», – отметили в компании.

Пользователям при переходе на сайты мошенников предлагали ввести номера банковских карт.

Ранее Group-IB сообщала о выявлении международной группы хакеров UltraRank, занимающейся кражей данных с банковских карт со всех магазинов, кроме российских.