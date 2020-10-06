По факту истязаний детей в Среднеуральском монастыре возбудили дело

Возбуждено уголовное дело за побои и другие насильственные действия против детей в Среднеуральском женском монастыре, основателем которого является отлученный от церкви бывший схиигумен Сергий, сообщил Следственный комитет.

Дело возбуждено по статьям «Истязание» и «Халатность», сообщается на сайте ведомства.

«По предварительным данным следствия, в период с 2004 по 2019 годы неустановленные на данный момент лица, находясь на территории Среднеуральского женского монастыря в честь иконы Божией Матери «Спорительница хлебов», расположенного в городе Среднеуральске, действуя умышленно, исходя из ложного понимания процесса воспитания несовершеннолетних, причиняли физические и психические страдания путем систематического нанесения побоев и совершения иных насильственных действий семерым детям», – отмечает СК.

Четверо детей проживали в монастыре без своих законных представителей, это произошло из-за ненадлежащего исполнения чиновниками системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних своих обязанностей, говорится в сообщении.

Ранее в отношении схиигумена Сергия проводилась доследственная проверка по сообщениям об истязании детей в монастыре.

Духовник и основатель Среднеуральского женского монастыря отец Сергий оказался в центре внимания после того, как стал говорить в проповедях, что COVID-19 – это «псевдопандемия», что россиян хотят поместить в «электронный лагерь Сатаны», «беззаконно сажают на самоизоляцию», лишают «свободы и работы». Из-за высказываний церковный суд лишил его сана и отлучил от церкви. По административному делу о распространении недостоверной информации он был оштрафован на 90 тыс. рублей, а в рамках дела по статье «возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства» – на 18 тыс. рублей.

В епархии отмечали, что все таинства, если они будут совершены Сергием после запрета в служении, будут являться незаконными и недействительными, а единственной законной настоятельницей обители является игумения Варвара (Крыгина), которая покинула обитель из-за несогласия с Сергием.