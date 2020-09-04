СК начал проверку в отношении лишенного сана схимонаха Сергия

Следственное управление СК по Свердловской области начало доследственную проверку по факту сообщений о преступлениях, которые мог совершить лишенный сана схиигумен Сергий (Романов) в Среднеуральском женском монастыре.

Депутат Госдумы Евгений Марченко попросил Генпрокуратуру и СК проверить информацию о том, отец Сергий насильственно удерживал несовершеннолетних в монастыре, причастен к побоям и отмыванию денег, передает РИА «Новости».

«Ход и результаты доследственных проверок по указанным сообщениям о преступлениях поставлены в следственном управлении на контроль», – говорится в ответе следственного управления.

Отмечается, что проверкой данных об истязании детей занимается первый отдел по расследованию особо важных дел следственного управления по Свердловской области.

Информацию о нападении на группу журналистки Ксении Собчак проверяет следственный отдел по Верхней Пышме. Сообщения о легализация средств преступным путем в следственные управления не поступали.

Сам Марченко назвал ответ на запрос «промежуточным».

«По нему мы понимаем, что эти материалы в работе. Сейчас проводят проверку и будут принимать решение о возбуждении или невозбуждении уголовных дел. По крайней мере, по всем фактам они отчитались – где у них материал находится... Это не окончательный ответ, просто они написали, что они по этому обращению, по всем материалам ведут проверки сейчас», – сказал депутат.

Ранее представитель Среднеуральского женского монастыря Всеволод Могучев опубликовал видеообращение, в котором от лица схимонаха Сергия объявил «боевую тревогу» в связи с «разгоном» монастыря.

Священника Среднеуральского женского монастыря схиигумена Сергия, который проклял тех, кто закрывает храмы во время коронавируса, лишили права проповедовать и публично высказываться. Позднее его лишили сана. Это решение было утверждено патриархом Московским и всея Руси Кириллом.