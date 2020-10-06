Армения отказалась участвовать в учениях «Нерушимое братство»

Армянская сторона уведомила Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), что не примет участие в учениях «Нерушимое братство – 2020» в октябре этого года, заявил пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов.

«Армения уведомила ОДКБ, что не сможет принять участие в миротворческих учениях «Нерушимое братство – 2020», проведение которых запланировано на территории Республики Беларусь с 12 по 16 октября», – передает ТАСС слова Зайнетдинова.

Напомним, утром 27 сентября началось обострение конфликта в Карабахе. Позже в тот же день президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил о продвижении войск в Карабахе, азербайджанские военные опубликовали видео с уничтожением армянской техники.

Армения в свою очередь сообщила об уничтожении двух вертолетов ВС Азербайджана и трех беспилотных летательных аппаратов в Карабахе, а также объявила мобилизацию и военное положение. Также армянский премьер Никол Пашинян заявил, что Ереван может признать независимость Нагорного Карабаха.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД