Эрдоган потребовал от Армении покинуть «оккупированную территорию»

Армения должна уйти с «оккупированной территории» Азербайджана, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу.

Как сообщила администрация президента Турции, Эрдоган заявил, что «решения Совбеза ООН и ОБСЕ призывают» Армению покинуть «оккупированную азербайджанскую территорию». Армения должна это сделать «немедленно, полностью и безоговорочно».

Кроме того, обсуждались отношения Турции и альянса, Восточное Средиземноморье, Сирия и Ливия, передает РИА «Новости».

Напомним, Столтенберг посетил Анкару с рабочим визитом. Он призвали к прекращению огня в зоне карабахского конфликта.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о роли Турции в обострении конфликта в Нагорном Карабахе.

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