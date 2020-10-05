Эксперт: Васильев оставляет Меликову в Дагестане хорошее наследство

«Надо отдать должное Васильеву, который приступил к решению застарелых проблем Дагестана, связанных с кумовством и казнокрадством. И уходит он не потому, что не справился, а, насколько я знаю, – по состоянию здоровья», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Виктор Потуремский, комментируя смену власти в Дагестане.

«У Сергея Меликова очень показательный необычный профессиональный путь. С одной стороны, через армию и силовые структуры, а с другой стороны – через школу губернаторов, причем последнее обстоятельство имеет очень важное значение», – отметил директор по политическому анализу Института социального маркетинга (ИНСОМАР).

«Что касается обуздания кланов и традиционной семейственной коррупции, то Васильев здесь оставляет Меликову хорошее наследство. Если говорить про вызовы, с которыми столкнется новый руководитель, то главным станет уже не клановость, а недостатки развития социальной сферы. Каких-то других явных угроз перед республикой уже нет», – считает политолог.

«Кавказ, – конечно, дело тонкое, но не менее сложной, конфликтной была ситуация с местными элитами на той же Камчатке, в Челябинске или в Севастополе. Мы видим, что выпускники школы губернаторов грамотно справляются с подобными застаревшими проблемами», – сказал эксперт ИНСОМАР.

По его словам, в результате им удается объединить местные элиты для достижения общего результата – развития региона, повышения уровня жизни его жителей. Это приводит к росту популярности нового руководителя. «Достаточно вспомнить удачное выступление Солодова на сентябрьских выборах на Камчатке, а также Развожаева в Севастополе. В прошлом году – победу Осипова в Забайкальском крае, Текслера в Челябинске, Кобзева в Иркутской области», – перечислил Потуремский.

Политолог считает, что все эти губернаторы «показали опыт и компетенцию, соответствующие новому состоянию страны и общества», и, судя по всему, их новый коллега Сергей Меликов также обладает всеми этими управленческими навыками. «Уверен, что справится и Меликов», – заключил Потуремский.

Как уже сообщалось, в понедельник президент Владимир Путин принял отставку Владимира Васильева с поста главы Дагестана, назначив временно исполняющим обязанности руководителя региона Сергея Меликова. Васильев руководил республикой последние три года. Как доложил Васильев президенту, в Дагестане за последнее время выросло доверие к федеральной власти, а воровство сократилось. «Когда вы дали мне поручение – в 2017 году вы были в Дагестане, я помню даже ваш жест – очистить бюджетную прослойку от мздоимцев. И мы с этого начали, и это помогло, – подчеркнул Васильев.

«Эта работа сразу дала результат: сразу сократилось воровство откровенно, завышение объемов работ, улучшилось качество, появилось доверие перед федеральными структурами», – добавил он.

Биография врио главы Дагестана генерал-полковника Сергея Меликова в основном была связана с силовыми структурами. Он служил во внутренних войсках, лично участвовал в первой чеченской войне. Был командующим Объединенной группировкой войск по проведению контртеррористических операций на территории Северного Кавказа, полпредом Путина в том же округе. Последний год Меликов занимал пост члена Совета Федерации. Одновременно Меликов проходил обучение в так называемой школе губернаторов (сейчас он – на четвертом ее потоке).

Напомним, программа подготовки кадрового управленческого резерва государственной службы, которую в народе называют «школой губернаторов», была запущена в июне 2017 года на базе Высшей школы государственного управления (ВШГУ) и подготовлена на основе лучших программ Корпоративного университета Сбербанка, Московской школы управления «Сколково», РАНХиГС и Высшей школы экономики.