Меркель и Тихановская обсудят участие Германии в переговорах с Лукашенко

Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская заявила, что намерена обсудить с канцлером Германии Ангелой Меркель идею о привлечении Берлина в качестве посредника к переговорам с президентом республики Александром Лукашенко.

«У нас мало времени (на встрече 6 октября). Но сначала я опишу ей ситуацию, с моей точки зрения и с точки зрения людей в Белоруссии. Затем я хотела бы обсудить с ней, что она и Германия, как важная страна, могут сделать в нашем случае. Когда Германия заявляет о своем намерении выступить в качестве посредника в переговорах между нашими властями и людьми в Белоруссии, это очень хороший знак для мира», – сказала она, передает РИА «Новости» со ссылкой на Spiegel.

Встреча Меркель и Тихановской запланирована на 6 октября, центральной темой обсуждения будет актуальная ситуация в Белоруссии, заявила ранее заместитель официального представителя кабмина ФРГ Ульрике Деммер.

Напомним, 23 сентября Александр Лукашенко официально вступил в должность президента Белоруссии. Светлана Тихановская в день инаугурации заявила, что отныне не считает Лукашенко легитимным президентом и назвала его вступление в должность «попыткой захвата власти».

Первой страной, не признавшей Лукашенко легитимным главой республики, стала Словакия. Также его не признали в Германии, Польше, Эстонии, США, Японии и еще в ряде стран. Внешнеполитические ведомства Великобритании, Украины, Канады и Словении осудили «тайную инаугурацию» Лукашенко. ЕС назвал инаугурацию недостаточно легитимной.