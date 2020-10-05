Песков выразил соболезнования родным журналистки Славиной

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков выразил соболезнования родным нижегородской журналистки Ирины Славиной (Мурахтаевой) и обратил внимание, что руководство региона намерено разобраться в причинах ее самоубийства.

«Это трагическое происшествие, и мы соболезнуем родным (Славиной), – сказал представитель Кремля, передает ТАСС.

Он отметил, что не располагает деталями этой ситуации, но обратил внимание на реакцию нижегородского губернатора Глеба Никитина. «Нет никаких причин сомневаться в том, что губернатор разберется с реальным положением дел и выяснит те причины, которые могли стать поводом для самоубийства», – сказал Песков.

Напомним, в пятницу тело женщины было обнаружено у здания главка МВД в Нижнем Новгороде. Выяснилось, что погибшей является Ирина Славина (Мурахтаева), главный редактор одного из местных изданий. Славина покончила с собой, а еще год назад она на своей странице в соцсети Facebook размышляла о самоубийстве «возле проходной УФСБ (или прокуратуры города, я пока не знаю)».

Психотерапевт Дмитрий Ковпак оценил психологическое состояние покончившей с собой журналистки Славиной, не исключив, что женщина обращалась к окружающим ее людям, но они ее не услышали.

В следственном управлении Следственного комитета опровергли сообщения о том, что гибель Славиной связана с проведением у нее обысков за день до трагедии. «Она была свидетелем и не являлась ни подозреваемой, ни обвиняемой в рамках расследования уголовного дела, по которому проводились», – сообщили в ведомстве.

Журналистку, по предварительной информации, похоронят 6 октября, сведения о месте похорон ее родственники просят не раскрывать.