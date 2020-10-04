Губернатор Никитин решил добиваться контроля «на самом высоком уровне» за расследованием гибели Славиной

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин заявил, что намерен добиваться контроля «на самом высоком уровне» за расследованием обстоятельств, которые привели к гибели журналистки Ирины Славиной (Мурахтаевой).

«Ирина Славина добровольно и страшно ушла из жизни. Я не могу в это поверить. Я предприму все усилия для того, чтобы расследование обстоятельств, приведших к трагедии, было на контроле на самом высоком уровне», – написал Никитин на своей странице в Instagram.

Он рассказал, что знал Славину лично. «Как-то Ирина предложила мне поехать вместе с ней в отделение паллиативной помощи в 30-й больнице. В результате в паллиативном отделении был сделан ремонт и закуплено оборудование. Потом была дискуссия о судьбе березовой рощи в Верхних Печерах, где хотели построить торговый центр. Ее позиция по этому вопросу помогла сохранить зеленую зону», – поделился глава региона. Он напомнил, что за профессиональную журналистскую работу и неравнодушие в 2019 году он вручил ей благодарность губернатора.

Ранее Никитин выразил соболезнования близким Славиной.

Напомним, в пятницу тело женщины было обнаружено у здания главка МВД в Нижнем Новгороде. Выяснилось, что погибшей является Ирина Славина (Мурахтаева), главный редактор одного из местных изданий. Славина покончила с собой, а еще год назад она на своей странице в соцсети Facebook размышляла о самоубийстве «возле проходной УФСБ (или прокуратуры города, я пока не знаю)».

Психотерапевт Дмитрий Ковпак оценил психологическое состояние покончившей с собой журналистки Славиной, не исключив, что женщина обращалась к окружающим ее людям, но они ее не услышали.

В следственном управлении Следственного комитета опровергли сообщения о том, что гибель Славиной связана с проведением у нее обысков за день до трагедии. «Она была свидетелем и не являлась ни подозреваемой, ни обвиняемой в рамках расследования уголовного дела, по которому проводились», – сообщили в ведомстве.

Журналистку, по предварительной информации, похоронят 6 октября, сведения о месте похорон ее родственники просят не раскрывать.