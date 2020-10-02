Нижегородский губернатор выразил соболезнования семье погибшей журналистки

Глава Нижегородской области Глеб Никитин выразил соболезнования близким погибшей в пятницу журналистки Ирины Славиной.

«Выражаю искренние соболезнования родным и близким Ирины. В обстоятельствах этой трагедии сейчас разбираются правоохранительные органы», – приводит слова главы Нижегородской области «Интерфакс».

В свою очередь, заместитель председателя общественной организации «Союз журналистов Нижегородской области» Ирина Панченко назвала гибель Славиной ужасной потерей.

«Выражаю глубокие соболезнования семье Ирине. Это шок и горе, ужасная потеря. Ирину я знаю очень давно. У ее мамы сегодня юбилей, очень жаль, что так случилось», – сказала Панченко, добавив, что сведений о дате прощания с журналисткой пока нет, они появятся позже. «Муж Ирины находится на месте, где она погибла. Там же у здания ГУ МВД около 50-60 человек», – сообщила Панченко.

Напомним, Славина покончила с собой у здания главка МВД в Нижнем Новгороде, а еще год назад она на своей странице в соцсети Facebook размышляла о самоубийстве «возле проходной УФСБ (или прокуратуры города, я пока не знаю)».

«Это хоть сколько-нибудь приблизит наше государство к светлому будущему, или моя жертва будет бессмысленна? Думаю, лучше умереть так, чем как моя бабушка от рака в 52 года», – написала тогда женщина в своем Facebook. Эти заявления вызвали беспокойство среди ее подписчиков, но Славина резко реагировала на предложения психологической помощи.

Ранее президент Общероссийской профессиональной психотерапевтической лиги профессор Виктор Макаров допустил связь покончившей с собой нижегородской журналистки с сектой.

Напомним, в пятницу в центре Нижнего Новгорода было обнаружено обгоревшее тело женщины. Выяснилось, что погибшей является Ирина Славина (Мурахтаева), главный редактор местного издания. Местные СМИ сообщали, что прохожий пытался оказать женщине помощь, однако она оттолкнула его.

В Следственном управлении Следственного комитета России по Нижнему Новгороду опровергли слухи о причинах гибели главреда нижегородского издания, подчеркнув, что Славина «не являлась ни подозреваемой, ни обвиняемой». Следователи намерены установить психическое состояние женщины, назначена посмертная психолого-психиатрическая экспертиза.