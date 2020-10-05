Видеомониторинг за состоянием окружающей среды могут установить на Камчатке

Экологические проблемы, возникающие на территории Камчатского края, планируют отслеживать при помощи специализированных систем и установок, сообщил руководитель агентства по информатизации и связи Николай Киселев.

«Что касается долгосрочных планов, здесь необходимо комплексное решение проблемы. Экологический мониторинг и экологические проблемы подобного уровня отслеживаются сегментами «Безопасного города». В том техническом задании, которое сейчас сформировано по внедрению «Безопасного города» в Камчатском крае, предусмотрены возможности мониторинга воздуха, воды, гидрологической обстановки, то есть всех тех вещей, с которыми мы столкнулись. Для реализации этого проекта требуется время: для внедрения платформ, системы датчиков и обмена информацией», – рассказал Киселев, слова которого приводятся на официальном сайте Камчатки.

Он также добавил, что вопрос наблюдения за состоянием воды в прибрежной акватории Тихого океана могут решить плавучие станции, которые могут ежедневно передавать информацию о состоянии воды на специальную платформу экологического мониторинга. Такие решения уже применяются в России, и правительство Камчатского края рассматривает их для внедрения на полуострове.

«Там есть возможность видеомониторинга в реальном времени. Соответственно, когда побережье резко изменило свой вид, камера смогла бы заблаговременно сообщить нам об этом. Конечно, территория края огромна, но если мы говорим об акваториях, о Халактырском пляже, то сделать это возможно. Для этого нужно провести инфраструктуру на Халактырский пляж, установить точки wi-fi, которые не только позволят оборудовать берег камерами, но и создадут удобства для жителей. Однако нужна ещё и линия электросвязи. Этот вопрос мы тоже будем прорабатывать с министерством энергетики. В таком случае мы сможем запитать там всю инфраструктуру», – отметил руководитель агентства.

Таким образом, по его словам, правительство региона готово дать ответы на вопросы, поднимаемые общественностью: как и с применением каких инструментов проводить мониторинг экологической ситуации. Кроме того, к созданию новой системы готовы подключиться операторы связи.

«Сейчас рассматривается несколько решений по мониторингу за окружающей средой. Важно выбрать то, что будет работать и соответствовать финансовым возможностям Камчатского края, а также укладываться в ту инфраструктуру, которую мы будем строить в будущем», – подытожил Киселев.

В то же время губернатор Камчатского края Владимир Солодов заявил, что помощь в поиске причин загрязнения акваторий Тихого океана окажут ученые Российской академии наук и Дальневосточного федерального университета.

«Крайне важно мобилизовать для исследований наших ученых. Я с этим вопросом обратился в Российскую академию наук, утром сегодня был разговор с ректором ДВФУ, который подтвердил готовность их специалистов вылететь к нам, чтобы дополнительно провести исследования. Также сегодня мы будем с учеными института географии, у которого есть специализированные водолазы, обсуждать, как нам дальше спланировать наблюдение за состоянием воды», – сказал глава региона.

Ранее Солодов сообщил, что предельно-допустимая концентрация вредных веществ в устье реки Налычева, впадающей в загрязненную акваторию Тихого океана на Камчатке, находится в норме.

В понедельник в связи с ситуацией, сложившейся на Халактырском пляже, в Камчатском крае начал работу кол-центр по вопросам своевременного реагирования на экологическую обстановку.

В воскресенье Солодов в ходе рейда по пляжам Авачинского залива предложил создать в регионе единую систему оперативного экологического мониторинга. Он также поблагодарил сообщивших о загрязнении вод Тихого океана серферов.

Напомним, вероятное химическое загрязнение воды привело к массовому выбросу мертвых животных на Халактырский пляж на Камчатке. Руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова поблагодарила блогеров за оперативное размещение информации о катастрофе на удаленном побережье Тихого океана, подчеркнув, что сразу после появления в соцсетях сообщений о ЧП ведомство организовало рейд.

Минприроды Камчатского края сообщило, что помимо Халктырского пляжа, загрязнение выявлено еще на трех участках Авачинского залива. В то же время Камчатгидромет сообщил, что загрязнение на Камчатке произошло в придонном слое океана, поэтому первоначальные пробы не показали значительных превышений по нефтепродуктам. В связи с ситуацией на побережье Камчатки возбуждено административное дело.