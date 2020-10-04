Армения показала отступление азербайджанских войск из Матагиса

Министерство обороны Армении опубликовало видеозапись, как утверждается, отступления азербайджанских войск после артобстрела в Мартакертском районе Нагорного Карабаха.

«Побег из Матагиса», – написала пресс-секретарь оборонного ведомства республики Шушан Степанян на своей странице в Facebook.

На кадрах можно заметить передвижение колонны солдат по горному серпантину, который затем обстреливает артиллерия. После этого военнослужащие начинают отступление.

В конце сентября представитель минобороны Армении Арцрун Ованнисян заявил, что войска непризнанной Нагорно-Карабахской республики пресекли «наступательную операцию» со стороны Азербайджана на линии соприкосновения в Карабахе. Уточнялось, что такая операция велась на долине реки Аракс (у границы с Ираном, на юге непризнанной Нагорно-Карабахской республики) и участке Матагис-Талиш (на севере НКР). Он сообщал, что среди азербайджанских военных много раненых, 35% из них – получили тяжелые травмы.

Напомним, конфликт в Карабахе обострился 27 сентября. Азербайджан и Армения сообщали о потерях с обеих сторон, в том числе среди гражданских.

Президенты России, США и Франции Владимир Путин, Дональд Трамп и Эммануэль Макрон призывали немедленно прекратить боевые действия в Нагорном Карабахе.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, почему нынешнее обострение в Нагорном Карабахе называют самым опасным с 1994 года, а также анализировала сообщения о протурецких боевиках, переброшенных из Сирии в зону конфликта в Карабахе.