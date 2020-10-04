В парламент Киргизии по итогам выборов проходят пять партий

По результатам завершившихся в Киргизии в воскресенье парламентских выборов 7-процентный барьер преодолевают пять политических партий, свидетельствуют данные Центризбиркома республики.

Согласно предварительным данным, это партии «Биримдик», «Мекеним Кыргызстан», «Бутун Кыргызстан», «Кыргызстан» и «Республика». По последним данным ЦИК, обработано более 50% бюллетеней, передает ТАСС.

Как отметили в Центризбиркоме, подсчет полученных от электронных избирательных урн сведений продолжается, и ситуация с цифрами постоянно меняется.

Согласно более ранним данным, лидировала партия «Мекеним Кыргызстан» с 20% голосов избирателей. Этот показатель постоянно обновляется.

В воскресенье в Киргизии прошли выборы в парламент. На 120 мест в новом составе высшего законодательного органа претендуют 16 партий. Чтобы войти в новый парламент, они должны набрать более 7% голосов от принявших участие в выборах избирателей и не менее 0,7% в каждой из семи областей страны, а также в городах Бишкек и Ош.

В день голосования в стране, где зарегистрировано чуть более 3,5 млн избирателей, работали 2 тыс. 475 избирательных участков, в том числе 45 за пределами республики. Голосование началось в 8.00 по местному времени (05.00 мск) и завершилось в 20.00 (17.00 мск).

Официальные итоги выборов будут объявлены через несколько дней на основании ручного подсчета бюллетеней избирательными комиссиями.

За ходом голосования в Киргизии следили более 270 наблюдателей из 43 государств и 33 международных организаций.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о значении и возможных последствиях парламентских выборов в Киргизии.