Зеленский решил привлечь IT-специалистов из Белоруссии

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о некоторых мерах по привлечению IT-специалистов из Белоруссии, сообщила его пресс-служба.

«Президент Украины Владимир Зеленский подписал Указ «О некоторых мерах по привлечению предпринимателей, высококвалифицированных специалистов, являющихся гражданами Республики Беларусь». Согласно указу, кабинет министров продлит до 180 дней в году срок временного пребывания на территории Украины граждан Белоруссии. Это касается предпринимателей, высококвалифицированных специалистов, в частности, специалистов в сфере информационных технологий и инноваций, иммиграция которых отвечает интересам Украины, и членов их семей», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы.

Отмечается, что документ будет способствовать развитию инвестиционного потенциала Украины и привлечению высококвалифицированных IТ-специалистов. Правительство должно будет ввести пилотный проект по упрощенному оформлению вида на жительство для этих категорий граждан.

«Отдельно кабмин должен оптимизировать порядок получения разрешений на применение труда иностранцев и лиц без гражданства для трудоустройства граждан Белоруссии, которые являются высококвалифицированными IТ-специалистами… Нуждается в совершенствовании процедура регистрации белорусских IТ-специалистов как физлиц-предпринимателей - плательщиков единого налога», - добавили в офисе президента.

Для желающих перебраться из Белоруссии на Украину будет работать единый информационный портал и телефоны горячей линии для предоставления соответствующих консультаций.

Ранее министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров объявил о запуске сайта для белорусских IT-специалистов, которые хотят переехать на Украину.

В сентябре правительство Польши предложило некоторым белорусским компаниям переехать в республику вместе с сотрудниками. Предложение представляло собой «комплексный пакет, который помогает IT-специалистам, стартапам и другим компаниям беспрепятственно переехать на территорию Республики Польша».