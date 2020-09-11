Варшава предложила белорусским фирмам переехать в Польшу

Правительство Польши предложило некоторым белорусским компаниям переехать в республику вместе с сотрудниками.

Соответствующую информацию разместили на польском правительственном сайте, передает ТАСС.

Предложение представляет собой «комплексный пакет, который помогает IT-специалистам, стартапам и другим компаниям беспрепятственно переехать на территорию Республики Польша».

«Благодаря пакету услуг вы среди прочего сможете узнать, как быстро и эффективно начать бизнес в Польше, получить поддержку в переезде сотрудников и их семей или получить юридическую и визовую помощь», – говорится в сообщении.

Также «физические лица и компании из Белоруссии могут рассчитывать на облегчение контактов с органами местного самоуправления или особыми экономическими зонами, которые активно участвуют в подготовке предложения для перемещенных сотрудников и их семей, создавая временные офисы и жилые помещения».

Дети, которые продолжат обучение в польских школах, «будут иметь право на дополнительные часы обучения польскому языку».

Одним из элементов пакета также является поддержка в виде связи предпринимателей с инвесторами.

Ранее экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская получила от главы польского правительства Матеуша Моравецкого символические ключи от нового белорусского центра в Варшаве.