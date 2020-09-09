Польский премьер передал Тихановской ключи от белорусского центра в Варшаве

Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская получила от главы польского правительства Матеуша Моравецкого символические ключи от нового белорусского центра в Варшаве, передает агентство Associated Press.

Варшава хочет, чтобы в Польше «у белорусов был дом для того, чтобы они могли продолжать бороться за изменения», пояснил Моравецкий, передает «Интерфакс».

Белорусский центр расположен на территории виллы 1930-х годов в престижном районе Варшавы. Ранее в нем в разное время располагались посольства Туниса и Франции. Сейчас на здании вывесили бело-красно-белый флаг белорусской оппозиции.

По словам премьера, Польша – это «открытый дом для всех белорусов, которым нужна помощь». В свою очередь Тихановская поблагодарила Польшу за поддержку в «это сложное для Белоруссии время».

Ранее Тихановская выпустила новое видео, в котором обратилась к россиянам. Политик назвала россиян и белорусов братскими народами. Она подчеркнула, что очень важно не испортить эти отношения между гражданами России и Белоруссии. «Народы Белоруссии и России всегда были близкими соседями и друзьями. Я уверена, что останутся такими и впредь», – сказала она.

По ее словам, акции протеста в Белоруссии направлены только против действующей белорусской власти, но не против России.

Напомним, штаб Тихановской заявил о непризнании официальных итогов выборов, а сама она сообщила о создании в республике координационного совета для обеспечения передачи власти. Координационный совет белорусской оппозиции призвал власти республики немедленно начать переговоры.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не будет разговаривать с координационным советом оппозиции, потому что не знает, кто эти люди. По его словам, они хотят разорвать все связи с братской Россией.