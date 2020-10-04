Массовые протесты из-за ужесточения карантина прошли в Израиле

Массовые акции протеста прошли в ночь на воскресенье в городах Израиля после вступления в силу ужесточенных карантинных правил проведения демонстраций.

«Протестующие, выступающие против (премьер-министра Биньямина) Нетаньяху, подвергались нападениям во время протестов, а также стали жертвами агрессивных действий полиции, поскольку митинги проводились в сотнях мест с учетом новых правил, требующих, чтобы протестующие оставались в радиусе одного километра от своих домов», – говорится в публикации, передает RT.

В протестах в разных городах страны, от Кирьят-Шмона до Эйлата, приняли участие 130 тыс. демонстрантов. По данным полиции, несколько человек были задержаны за участие в беспорядках при проведении протестов и за нарушение предписаний минздрава Израиля.

Ранее израильский премьер Биньямин Нетаньяху заявил, что в стране на две недели вводится полный карантин для борьбы с распространением коронавирусной инфекции.

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