Пашинян уведомил Меркель о роли Турции в конфликте в Карабахе

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе телефонного разговора проинформировал канцлера Германии Ангелу Меркель об участии военных Турции в конфликте в Нагорном Карабахе, сообщила пресс-служба армянского кабинета министров.

«Премьер Армении проинформировал канцлера Германии о развитии военных действий [в Нагорном Карабахе]. Он рассказал об участии военных Турции [в конфликте], а также о последних фактах отправки этой страной боевиков и наемников в Азербайджан. Меркель подчеркнула важность прекращения огня и возобновления мирного процесса согласно заявлению 1 октября глав стран – сопредседателей Минской группы ОБСЕ», – приводит сообщение пресс-службы армянского кабинета министров ТАСС.

Накануне госсекретарь США Майк Помпео предложил спросить у президента Турции Тайипа Эрдогана о переброске в Нагорный Карабах через территорию Турции боевиков-исламистов из района сирийской провинции Алеппо, связанных с запрещенной в России террористической организацией «Исламское государство*». Таким образом Помпео прокомментировал заявление президента Франции Эммануэля Макрона.

В четверг Макрон предупредил о переброске в Карабах боевиков джихадистских группировок из Сирии. Позже он уточнил, что более 300 сирийских «боевиков-исламистов, вывезенных ранее из района Алеппо, переброшены через турецкий Газиантеп в зону конфликта в Нагорном Карабахе (для участия в боевых действиях на стороне Азербайджана)». Французский лидер назвал эти данные «подтвержденным фактом».

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в свою очередь обвинил Турцию в переброске в Карабах нескольких тысяч наемников из Сирии. В разговоре с Макроном Пашинян подчеркнул недопустимость вовлечения иностранных террористов в боевые действия.

Ранее МИД России выразил глубокую озабоченность в связи с переброской сирийских и ливийских боевиков в зону конфликта в Нагорном Карабахе в целях непосредственного участия в боевых действиях.

Напомним, обострение конфликта в Карабахе началось в прошлое воскресенье. Участники конфликта сообщали о потерях с обеих сторон, в том числе среди гражданских.

Президенты России, США и Франции Владимир Путин, Дональд Трамп и Эммануэль Макрон призвали немедленно прекратить боевые действия в Нагорном Карабахе.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, почему нынешнее обострение в Нагорном Карабахе называют самым опасным с 1994 года, а также анализировала сообщения о протурецких боевиках, переброшенных из Сирии в зону конфликта в Карабахе.

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