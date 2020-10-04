В работе Telegram произошел сбой

В ряде стран мира произошел сбой в работе мессенджера Telegram, следует из данных сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.

По данным портала, перебои в работе мессенджера начались около 23.43, передает РИА «Новости».

Большинство (91%) пользователей жаловались на невозможность подключиться к серверу, еще 8% сообщали о проблемах с отправкой сообщений, передает ТАСС.

Чаще всего сбои в работе приложения фиксировали пользователи в России, а также в Италии, Нидерландах, Германии и других странах. В России на проблемы жаловались жители Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Самары, Волгограда.

Предыдущий сбой в работе Telegram произошел 25 сентября. Проблемы в работе мессенджера фиксировались также 19 сентября. Кроме того, глобальный сбой в работе Telegram случился 7 июня.

Напомним, в апреле 2019 года Госдума одобрила в основном чтении законопроект о безопасной и устойчивой работе Рунета. Документ направлен на защиту устойчивой работы интернета в России в случае возникновения угрозы его функционирования из-за рубежа.

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