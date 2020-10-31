Кабмин выделит на выплаты работающим с COVID-19 медикам 24,6 млрд рублей

Власти России выделят из резервного фонда более 24,6 млрд рублей на стимулирующие выплаты медикам, работающим с больными коронавирусом.

Так, более 16 млрд рублей выделят на стимулирующие выплаты за выполнение особо важных работ медицинским и иным работникам, работающим с COVID-19, сообщается на официальном портале правовой информации.

«Выделить из резервного фонда правительства России в 2020 году Минздраву России бюджетные ассигнования в размере 16066723,7 тыс. рублей ... в целях софинансирования в полном объеме расходных обязательств субъектов РФ по финансовому обеспечению выплат стимулирующего характера за выполнение особо важных работ медицинским и иным работникам, непосредственно участвующим в оказании медицинской помощи гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция COVID-19», – указано в документе.

Помимо этого, более 8,6 млрд рублей выделят на стимулирующие выплаты за дополнительную нагрузку медикам, работающим с COVID-19.

«Выделить из резервного фонда правительства России в 2020 году Минздраву России бюджетные ассигнования в размере 8693903,7 тыс. рублей ... в целях софинансирования, в том числе в полном объеме, расходных обязательств субъектов РФ по финансовому обеспечению выплат стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку медицинским работникам, оказывающим медицинскую помощь гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция и лицам из групп риска заражения новой коронавирусной инфекцией», – добавляется в документе.

Ранее сообщалось, что правительство России на основе прогноза российских регионов за октябрь выделит из резервного фонда Минздраву около 25 млрд рублей на стимулирующие выплаты медицинским и иным работникам, которые оказывают помощь пациентам с коронавирусом.

Премьер-министр Михаил Мишустин предложил продлить меры поддержки борющихся с COVID медиков. Первый заместитель министра здравоохранения России Игорь Каграманян заявил, что более 1 млн медработников в России, работающих с больными коронавирусом, получили стимулирующие выплаты.

В апреле Мишустин сообщил, что правительство выделило около 50 млрд рублей на дополнительные выплаты медицинским работникам, борющимся с коронавирусом.