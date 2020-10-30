В Чехове открыли памятную доску участнику ВОВ и советскому художнику Коровину

Взгляд
30 октября, пятница  |  Последнее обновление — 19:28  |  vz.ru
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Россия нашла новый способ озолотиться

Россия расширяет свои возможности по экспорту золота Boris Roessler/DPA/ТАСС
Центробанки начали продавать золото из резервов впервые с 2010 года. Замечена в этом была даже Россия, которая вот уже 13 лет этого не делала. Наоборот – Банк России активно скупал золото для пополнения резервов. Но речи о смене тренда не идет. Более того, Центробанк придумал новый способ, которым Россия может зарабатывать на золоте. Подробности...
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ЛДПР теряет оппозиционный электорат

Вождистский характер ЛДПР был главной силой Жириновского, но он же может и погубить эту партию Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Феномен Жириновского тускнеет, а на электорат его партии нацелились соперники. Это уже давно известные и новые, действующие на консервативно-патриотическом поле, политические силы. Какие проблемы испытывает ЛДПР, почему к ней падает интерес избирателя и с чем приходит партия к думским выборам 2021 года? Подробности...
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Почему сталинские палачи сходили с ума

Василий Блохин – один из самых знаменитых палачей сталинской эпохи Общественное достояние
30 октября Россия отмечает День памяти жертв политических репрессий. О жертвах становится известно все больше, но по-прежнему мало информации о тех, кто приводил в исполнение расстрельные приговоры. В Москве и области функционировал «спецотряд по особым поручениям», один из символов Большого террора. Кто работал в этом отряде и как сложилась судьба этих людей? Подробности...
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Украинские чиновники совершили побег из-под американского контроля

Глава КС Украины Александр Тупицкий с одного удара подорвал американское влияние на Украине ТСН/Youtube
Решение Конституционного суда Украины одним махом сломало механизм внешнего управления страной, который так долго создавал Госдеп. Для этого достаточно было упразднить закон о работе «антикоррупционных» ведомств. Но позволит ли это судебное решение разрушить всю цепочку контролирующих Украину органов Запада? Подробности...
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Исламские боевики из Карабаха разбредаются по Кавказу

Ликвидированные в Грозном боевики прибыли в Россию из Сирии nac.gov.ru
Боевики, которых ликвидировали во вторник в ходе боя в Грозном, проникли в Россию из-за границы. Известно, что уничтоженные террористы оттачивали свои боевые навыки в Сирии. Специалисты по безопасности обращают внимание: это произошло вскоре после появления сообщений о переброске Турцией исламистов из Сирии в зону карабахского конфликта. Подробности...
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Как разлюбить коммунистических чикатил

Дмитрий Ольшанский, публицист
В конце двадцатого века Россия оказалась единственным освобожденным от коммунизма государством бывшего СССР и восточного блока, где на смену прежнему строю пришло... ничего. Подробности...

Про отчима подростка-террориста из Кукмора я писал 20 лет назад

Юрий Васильев, специальный корреспондент газеты ВЗГЛЯД
Это заставляет задуматься о многом. О том, например, как вообще поставлен надзор спецслужб за теми, кто выходит на свободу после отсидки по экстремистским статьям. Отсидки длительной, по статьям априори тяжелым. Да и поставлен ли такой надзор вообще. Подробности...

Грозят ли России польские проблемы с абортами

Сергей Худиев, публицист, богослов
Мы видим перенесение технологии «цветных революций» в область мировоззренческого противостояния. Украинский Майдан и, еще больше, движение Black Lives Matter показали, что можно очень успешно достигать политических целей, создавая хаос на улицах. Подробности...
Обсуждение: 16 комментариев
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Когда закончится война в Карабахе

США требуют удержать Турцию на Западе

Почему французы любят оскорблять религию

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Радикалы забросали здание КС Украины дымовыми шашками

Развивается конфликт Конституционного суда Украины с президентом Зеленским. КС отменил статьи закона о борьбе с коррупцией, а на самом деле – о внешнем управлении страной. Власть натравила на суд юных радикалов с дымовыми шашками
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Обитатели сибирского зоопарка предсказали результаты выборов в США

Предсказали результаты американских выборов трое животных из России – белый бенгальский тигр Хан, амурский тигр Бартек и камчатский бурый медведь Буян, которые обитают в красноярском Парке флоры и фауны «Роев ручей». Они выбирали из двух арбузов с изображениями претендентов. Хан «выбрал» Джо Байдена
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Пражская полиция жестко разогнала «антикарантинные протесты»

Вечером 18 октября в Праге прошла масштабная акция протеста футбольных и хоккейных болельщиков против введенного на фоне пандемии правительством Чехии запрета на спортивные мероприятия. Полиция применила водометы и слезоточивый газ. Часть протестующих была задержана
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11:19

Библиотеки открылись в Липецке по нацпроекту

Две модельные библиотеки – имени летчика Героя Советского Союза Михаила Водопьянова и российского ученого и путешественника Петра Семенова-Тян-Шанского – открываются в Липецке по национальному проекту «Культура», на их создание было направлено более 10 млн рублей, сообщила директор Центральной библиотечной системы Липецка Виктория Якимович.
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17:41

В Самаре открылась выставка молодых художников «Изображая слово»

В Самарской областной универсальной научной библиотеке открылась выставка молодых художников «Изображая слово».
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17:23

В Омской области открыли «дом культуры на колесах»

В Омской области продолжается реализация национального проекта «Культура». В рамках основных мероприятий направления «Культурная среда» в Нововаршавский район поступил многофункциональный передвижной культурный центр.
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В Тарусе улицам, переименованным в советский период, вернули дореволюционные названия. Вы хотите, чтобы то же самое произошло в вашем городе?
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  • Зависит от названия улицы
Какая из сторон конфликта вокруг Нагорного Карабаха имеет в ваших глазах большую моральную правоту?
  • Азербайджан

  • Армения

  • Затрудняюсь ответить
Кадыров раскритиковал Макрона, поддержавшего публикацию карикатур на пророка Мухаммеда. В данной ситуации вы на чьей стороне?
  • На стороне Рамзана Кадырова

  • На стороне Эммануэля Макрона

  • Не разделяю оба мнения
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    В Чехове открыли памятную доску участнику ВОВ и советскому художнику Коровину

    30 октября 2020, 19:12

    В подмосковном городе Чехов у здания библиотеки прошло открытие памятной доски к 105-летию заслуженного художника РСФСР, иллюстратора книг, участника Великой Отечественной войны Олега Коровина.

    «Очень символично, что памятная доска выдающемуся художнику и иллюстратору открылась на стене библиотеки, в год 105-летия со дня рождения Олега Дмитриевича Коровина. Он один из тех людей, кто подарил нам Победу, был участником Великой Отечественной войны, его смело можно назвать Знаменосцем Победы», – сказал на церемонии глава штаба регионального отделения общероссийского движения «Бессмертный полк России», член региональной дирекции Московской области по проведению Года памяти и славы Валерий Анисимов. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

    «У меня в руках книга из семейной библиотеки о юной партизанке, пионере-герое Ларисе Михеенко, иллюстратором этой книги был Олег Коровин. Ветеран оставил свой вклад в истории через сотни прорисованных им персонажей, которые оживают на страницах книг и его картинах», - добавил Анисимов.

    В литературной гостиной КТЦ «Дружба» состоялась встреча и презентация проектов «Бессмертного полка России» для чеховских военно-патриотических клубов. В этом году чеховские школьники приняли активное участие в конкурсе «Правнуки Победителей», приблизившись к десятке лидеров. В своих работах они исследовали боевой и трудовой путь своих родственников в годы Великой Отечественной войны, используя архивы министерства обороны, семейные и иные документы.

    «Победа ковалась каждым» – такой девиз у одного из главных проектов «Бессмертного полка России» – «Знаменосцы Победы». В данном проекте применяются технологии виртуальной реальности, и любой человек может совершить невероятный экскурс в историю, скачав бесплатное мобильное приложение «Неизвестный Знаменосец», и попробовать водрузить Знамя Победы, как делали это бойцы Красной Армии 75 лет назад. В рамках проекта каждый желающий может узнать информацию о 12-ти водруженных Знаменах и составах их групп, в том числе о знаменных группах, которыми руководили уроженцы Московской области.

    Кроме того, руководитель регионального штаба «Бессмертного полка России» рассказал о региональном проекте «Рубеж Победы», который будет реализован в муниципалитетах Московской области. Он включает в себя установку табличек с QR-кодом, на которой будет сообщаться о боевом и трудовом пути жителей районов Подмосковья в годы Войны и их вкладе в Великую Победу.

    В ходе мероприятия Валерий Анисимов и глава городского округа Чехов Григорий Артамонов торжественно вручили подарки для всех школ городского округа Чехов – наборы обучающих игр с технологией дополненной реальности. Образовательная интерактивная игра «Великая Отечественная война, серия 1941-1942 гг.» позволяет в формате дополненной реальности совершить невероятный путешествие в прошлое, узнать интересные факты, произошедшие на Подмосковной земле.

    Глава городского округа Чехов Московской области Григорий Игоревич Артамонов обратил внимание на следующее: «В нашем городском округе особое внимание уделяется патриотическому воспитанию молодежи. Инициативные граждане организуют военно-патриотические клубы, реализуют проекты и устраивают акции, нацеленные на сохранение памяти о героических подвигах наших предков. У нас активно развивается юнармейское движение – 25 отрядов из 650 ребят на постоянной основе тренируются, занимают призовые места в соревнованиях, изучают историю. Я благодарю всех руководителей наших клубов за их бесценный труд и поддержание семейных традиций и ценностей».


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