В Чехове открыли памятную доску участнику ВОВ и советскому художнику Коровину

В подмосковном городе Чехов у здания библиотеки прошло открытие памятной доски к 105-летию заслуженного художника РСФСР, иллюстратора книг, участника Великой Отечественной войны Олега Коровина.

«Очень символично, что памятная доска выдающемуся художнику и иллюстратору открылась на стене библиотеки, в год 105-летия со дня рождения Олега Дмитриевича Коровина. Он один из тех людей, кто подарил нам Победу, был участником Великой Отечественной войны, его смело можно назвать Знаменосцем Победы», – сказал на церемонии глава штаба регионального отделения общероссийского движения «Бессмертный полк России», член региональной дирекции Московской области по проведению Года памяти и славы Валерий Анисимов. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

«У меня в руках книга из семейной библиотеки о юной партизанке, пионере-герое Ларисе Михеенко, иллюстратором этой книги был Олег Коровин. Ветеран оставил свой вклад в истории через сотни прорисованных им персонажей, которые оживают на страницах книг и его картинах», - добавил Анисимов.

В литературной гостиной КТЦ «Дружба» состоялась встреча и презентация проектов «Бессмертного полка России» для чеховских военно-патриотических клубов. В этом году чеховские школьники приняли активное участие в конкурсе «Правнуки Победителей», приблизившись к десятке лидеров. В своих работах они исследовали боевой и трудовой путь своих родственников в годы Великой Отечественной войны, используя архивы министерства обороны, семейные и иные документы.

«Победа ковалась каждым» – такой девиз у одного из главных проектов «Бессмертного полка России» – «Знаменосцы Победы». В данном проекте применяются технологии виртуальной реальности, и любой человек может совершить невероятный экскурс в историю, скачав бесплатное мобильное приложение «Неизвестный Знаменосец», и попробовать водрузить Знамя Победы, как делали это бойцы Красной Армии 75 лет назад. В рамках проекта каждый желающий может узнать информацию о 12-ти водруженных Знаменах и составах их групп, в том числе о знаменных группах, которыми руководили уроженцы Московской области.

Кроме того, руководитель регионального штаба «Бессмертного полка России» рассказал о региональном проекте «Рубеж Победы», который будет реализован в муниципалитетах Московской области. Он включает в себя установку табличек с QR-кодом, на которой будет сообщаться о боевом и трудовом пути жителей районов Подмосковья в годы Войны и их вкладе в Великую Победу.

В ходе мероприятия Валерий Анисимов и глава городского округа Чехов Григорий Артамонов торжественно вручили подарки для всех школ городского округа Чехов – наборы обучающих игр с технологией дополненной реальности. Образовательная интерактивная игра «Великая Отечественная война, серия 1941-1942 гг.» позволяет в формате дополненной реальности совершить невероятный путешествие в прошлое, узнать интересные факты, произошедшие на Подмосковной земле.

Глава городского округа Чехов Московской области Григорий Игоревич Артамонов обратил внимание на следующее: «В нашем городском округе особое внимание уделяется патриотическому воспитанию молодежи. Инициативные граждане организуют военно-патриотические клубы, реализуют проекты и устраивают акции, нацеленные на сохранение памяти о героических подвигах наших предков. У нас активно развивается юнармейское движение – 25 отрядов из 650 ребят на постоянной основе тренируются, занимают призовые места в соревнованиях, изучают историю. Я благодарю всех руководителей наших клубов за их бесценный труд и поддержание семейных традиций и ценностей».