В России систему выборов в США назвали «никуда не годной»

Система президентских выборов в Соединенных Штатах не просто «не очень хорошо работает», она «никуда не годится и не пользуется доверием», заявил председатель координационного совета по общественному контролю за голосованием при Общественной палате Максим Григорьев.

Григорьев напомнил, что голосование в США длится два месяца, что существенно снижает возможность контроля подсчета голосов. «Еще одна большая претензия, об этом прямо говорят в Соединенных Штатах, – они говорят о почтовом голосовании. Массачусетский технологический институт изучал ситуацию по выборам 2008 года и дает такие данные: 3,9 млн избирателей не дождались по почте своих бюллетеней. 2,9 млн разосланных бюллетеней просто исчезли», – приводит его слова РИА «Новости».

На круглом столе в Общественной палате России Григорьев отметил, что подобные проблемы фактически лишают миллионы граждан США права отдать голос за выбранного кандидата.

Обсуждая саму систему выборов в Северной Америке, Григорьев отметил, что она нуждается в полной замене. «Нельзя сказать, что она не очень хорошо работает, она просто никуда не годится и не пользуется доверием. Я бы использовал понятия более четкие и откровенные, на мой взгляд, она нуждается в полной замене. И большинство американских граждан это разделяет», – отметил эксперт.

Он также упомянул, что в американском сообществе практически не осталось людей, которые не заняли бы сторону какого-либо кандидата.

«Разделение носит практически абсолютный характер: эксперты, комментаторы... Не говоря о самих политиках, они абсолютно разделились. Нейтральных фигур, которые рационально оценивают избирательную кампанию, насколько я смотрю американские медиа, практически не осталось», – добавил Григорьев.

С предложением отменить «день тишины» перед выборами выступил первый зампред комиссии по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций ОП Александр Малькевич. По его словам, в эпоху развития интернета запретить обсуждение кандидатов перед днем выборов фактически невозможно, поэтому подобную инициативу у США перенять было бы полезно.

«Наверное, нужно набраться мужества и «день тишины» упразднить уже в нашей стране. С учетом развития социальных сетей, о тлетворном влиянии которых мы любим говорить, «день тишины» у нас в субботу, в воскресенье само собой, тем не менее агитация идет через социальные сети, и от этого архаизма нужно уходить», – сказал он.

Кроме того, Малькевич обратил внимание на возраст не только самих кандидатов в президенты, но и их политического окружения.

«Эти люди критиковали наше брежневское политбюро, мы смотрим на борьбу Трампа и Байдена, на заднем фоне стоит Нэнси Пелоси на 81-м году жизни. <...> Бодрая, еще в самом соку на 71-м году Элизабет Уоррен сообщила, что она уже готова стать министром финансов у Байдена. Вот эта вся геронтократия мужественно пытается взойти на следующий срок правления», – сказал эксперт.

Директор Института политических исследований Сергей Марков затронул тему вмешательства России в выборы президента США.

«Я считаю, что тысячи статей в американской прессе и выступления по обвинению России во вмешательстве – это грязная клеветническая кампания, которая в свое время будет осуждена американскими же политиками, американскими общественными деятелями, потому что это большая, грязная, гнусная ложь. Россия не вмешивалась в американские выборы», – отметил спикер.

Он добавил, что на это есть несколько причин. Первая заключается в том, что Россия является «фанатиком суверенитета в мире» и продвигает эту идею. Вторая – высшее руководство страны уже высказывалось о том, что такие попытки повлиять на внутренние дела других стран не будут продуктивными.

«Российское вмешательство в выборы превратилось в такой бренд, который используют все кому не лень для решения своих локальных задач», – подвел итог Малькевич.

На предстоящих в ноябре всеобщих выборах в США к 27 октября досрочно проголосовали свыше 70 млн американцев. На выборах 3 ноября будут избираться президент США, вице-президент и все 435 членов палаты представителей, а также треть Сената Конгресса, губернаторы 13 штатов и территорий. Американский лидер Дональд Трамп досрочно проголосовал «за парня по имени Трамп».