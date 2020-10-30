СК заинтересовался историей мальчика из лесной хижины в Балашихе

Следователи начали проверку после сообщений СМИ о семилетнем мальчике, который живет в хижине с отцом в подмосковном лесу и приходит поиграть с другими детьми на детской площадке.

«По предварительным данным, ни у мальчика, ни у его отца нет документов. Они действительно проживают в лесу в хижине. Ребенок не посещает каких-либо образовательных и медицинских учреждений», – говорится в сообщении на сайте ГСУ СК по Подмосковью.

Следователи организовали проверку, в рамках которой будет дана правовая оценка бездействию должностных лиц, контролирующих органов.

Ведомство проверит осмотр деревянной постройки, где живет семейство, опросит врача, проводившего осмотр ребенка по состоянию его здоровья, инспектора по делам несовершеннолетних и отца ребенка. «По результатам проверочных мероприятий будет принято процессуальное решение», – заключили в СК.

В 2019 году в одной из московских квартир среди куч мусора нашли девочку. В шею ребенка вросла резинка, которую пришлось удалить хирургическим путем. Ее окрестили «маугли», так как ребенок несколько дней не разговаривал и жил среди мусора. Через некоторое время, сообщил врач, девочка начала говорить. Следователи возбудили уголовное дело о халатности работников органов социальной защиты и полиции.