Умер дирижер Александр Ведерников

Главный дирижер и музыкальный руководитель петербургского Михайловского театра Александр Ведерников умер в Москве на 57-м году жизни, сообщили в пресс-службе театра.

«В Москве минувшей ночью ушел из жизни Александр Ведерников –главный дирижер и музыкальный руководитель Михайловского театра. Последним спектаклем, которым он дирижировал, была опера «Сельская честь» 4 октября на открытии оперного сезона», – передает ТАСС сообщение пресс-службы, где не уточнили причину смерти.

Ведерников родился 11 января 1964 года в известной музыкальной семье, в 1988-м окончил Московскую государственную консерваторию им. П.И. Чайковского, затем аспирантуру консерватории. В 1988-1990 годах работал в Московском музыкальном театре им. К.С. Станиславского и В.И. Немировича-Данченко. В 1988-1995 годах был ассистентом главного дирижера и вторым дирижером Симфонического оркестра им. Чайковского. В 1995-м основал симфонический оркестр «Русская филармония» и до 2004 года был его художественным руководителем и главным дирижером.

В 2001-2009 годах Ведерников был музыкальным руководителем и главным дирижером Большого театра. С сентября 2018 года – главный дирижер Датской королевской оперы. С февраля 2019 года – музыкальный руководитель и главный дирижер Михайловского театра.