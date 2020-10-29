Навальный начал терять аудиторию в YouTube

Прирост подписчиков на YouTube-канале «Навальный Live» сократился на 50%, а общее число просмотров – на 30%, сообщают СМИ.

На канале «Алексей Навальный» падение аналогичных показателей составило 56% и 62% соответственно, передает «Ридус».

«С 21 по 28 сентября к каналу «Навальный Live» не присоединился ни один новый подписчик. В этот период на нем вышли материалы о санкциях для России за предполагаемое отравление Навального и интервью с сотрудницей ФБК Марией Певчих», – цитирует издание сообщение Telegram-канала «Фонд бабла с коррупцией».

Год назад нулевой прирост числа подписчиков на каналах блогера Алексея Навального сохранялся в течение трех недель: с 23 сентября по 14 октября.

Напомним, 2 сентября правительство Германии выступило с утверждением, что блогер Навальный якобы подвергся воздействию отравляющего вещества из группы «Новичок». По данным Берлина, к аналогичным выводам пришли лаборатории во Франции и Швеции.

6 октября ОЗХО заявила, что в анализах Навального было обнаружено вещество, аналогичное яду из группы «Новичок», но не значившееся в списках запрещенных. Кремль подчеркивал, что Россия готова к всестороннему взаимодействию с Германией, и отмечал, что до вывоза Навального в Берлин никаких отравляющих веществ выявлено не было.

Ученый Леонид Ринк, участвовавший в разработке «Новичка», исключил возможность отравления Навального этим веществом, имеющим стопроцентную летальность.