Сноуден станет отцом

Экс-сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден, получивший бессрочный вид на жительство в России, в ближайшее время станет отцом, у ребенка будет российское гражданство, сообщил его адвокат Анатолий Кучерена.

«Они (Сноуден и его жена Линдсей Миллс – прим. ВЗГЛЯД) ждут ребенка в ближайшее время. Гражданство будет по месту рождения», – сказал Кучерена, отметив, что ребенок родится в конце года. Он добавил, что Сноуден пока не заявлял о желании получить российское гражданство. «Мы пока эту тему не обсуждали. Как он примет решение, он об этом скажет сам», – цитирует ТАСС адвоката.

В октябре 2014 года американская акробатка и блогер Линдсей Миллс приехала из США в Москву к Сноудену. Официально они зарегистрировали брак в 2017 году.

На прошлой неделе Кучерена сообщил, что Сноуден получил бессрочный вид на жительство в России. Он также рассказал, что Сноуден не намерен возвращаться в США, пока против него не будет прекращено уголовное преследование.