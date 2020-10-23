Кучерена сказал, до каких пор Сноуден намерен оставаться в России

Экс-сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден не намерен возвращаться в США, пока против него не будет прекращено уголовное преследование, сообщил адвокат, представляющий интересы Сноудена в России, Анатолий Кучерена.

«Он не намерен возвращаться в США, пока против него не будет прекращено уголовное преследование», – передает РИА «Новости» слова адвоката.

Кучерена добавил, что Сноуден старается соблюдать самоизоляцию из-за распространения коронавируса и не выходить в общественные места без необходимости.

Напомним, в четверг Кучерена сообщил, что Сноуден получил бессрочный вид на жительство в России.