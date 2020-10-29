Путин высказал отношение к нетрадиционным бракам

Россия с осторожностью и с пониманием относится ко всем нетрадиционным формам, в том числе бракам, заявил президент Владимир Путин.

«Мы с определенной осторожностью, но пониманием относимся вообще ко всяким нетрадиционным формам, в том числе к нетрадиционным бракам. Я говорю, с пониманием. Хочу, чтобы вы обратили внимание на это слово тоже. С пониманием, но настороженно», – цитирует РИА «Новости» президента.

По словам Путина, он как глава государства должен заботиться о решении демографических проблем, а нетрадиционные браки «детей на свет не производят».

Ранее президент Владимир Путин предложил внести в Семейный кодекс поправку о запрете применения в России международных договоров, противоречащих положениям Конституции. В первую очередь это намерены предпринять для того, чтобы в стране стало невозможно регистрировать однополые браки, заключенные за рубежом.