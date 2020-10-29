Лукашенко объяснил отставку силовиков

Президент Белоруссии Александра Лукашенко пояснил, что новые помощники из числа силовиков направляются на «очень ответственные участки» республики.

Лукашенко заявил, что им было принято «кадровое решение», по которому Валерий Вакульчик, Юрий Караев и Александр Барсуков, ранее занимавшие должности в силовых структурах, становятся его помощниками и направляются «не то что на особо опасные участки, но очень ответственные участки», передает РИА «Новости».

«(Решение было принято) в связи с теми событиями, прежде всего, которые произошли. Они еще не закончены, мы еще не знаем, во что это может вылиться», – добавил он.

Президент отметил, что назначаемые на должность помощников – «люди военные, осведомленные». «Вас не надо вводить в курс дела и учить», – сказал глава государства.

Ранее стало известно, что Лукашенко назначил госсекретаря Совбеза Валерия Вакульчика своим помощником – инспектором по Брестской области, главу МВД Юрия Караева – по Гродненской области, а замглавы МВД, начальника милиции общественной безопасности Александра Барсукова – в Минске.

До этого он сменил ректоров трех вузов из-за участия студентов в протестах.

Напомним, массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после президентских выборов, по итогам которых действующий глава республики Александр Лукашенко, по данным ЦИК, набрал 80,1% голосов. Он объяснил, что не намерен покидать свой пост на фоне митингов.

Сообщалось, что участников беспорядков в Белоруссии собрались судить за терроризм.