Фигуранта дела «Нового величия» Ребровского признали виновным в экстремизме

Люблинский суд Москвы выносит обвинительный приговор обвиняемому в экстремизме члену молодежного сообщества «Новое величие» Павлу Ребровскому, сообщил источник из зала суда.

«Ребровский принял участие в создании экстремистского сообщества «Новое величие» с целью свержения государственной власти», – передает ТАСС текст приговора. Судья Владимир Кузнецов назовет срок наказания подсудимому в мотивировочной части своего решения.

В ходе прений сторон гособвинитель просил суд приговорить Ребровского к семи годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима, а также назначить ему пять лет запрета на размещение материалов в интернете и два года ограничения свободы. В качестве дополнительной меры прокурор попросил назначить подсудимому принудительное психиатрическое лечение. В последнем слове Ребровский заявил, что в деле нет потерпевших, кроме него и его близких, а само дело он назвал «политической местью» за отказ от признательных показаний и оговора друзей.

В ходе прения сторон 14 июля обвинение запросило для фигурантов три реальных срока заключения и четыре условных.

В числе подсудимых – семеро человек. Это Петр Карамзин, Дмитрий Полетаев, Вячеслав Крюков, Руслан Костыленков, они содержатся под стражей. Анна Павликова, Мария Дубовик и Максим Рощин находятся под домашним арестом. Еще один обвиняемый, Сергей Гаврилов, бежал за границу.

Другим участникам сообщества Рустаму Рустамову и Павлу Ребровскому, признавшим вину, уже вынесли приговор. Рустамов получил условный срок, Ребровский – реальный. Ребровский отказался от своих показаний, его дело направили на пересмотр.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о деле «Нового величия».

Напомним, 6 августа участников «Нового величия» признали виновными в создании экстремистского сообщества.