В Литве стартовали учения сил быстрого реагирования НАТО

Учения сил быстрого реагирования Североатлантического альянса Brilliant Jump 2020 начинаются в четверг в Литве, сообщило министерство обороны республики.

«В ходе учений подразделения, находящиеся на постоянном дежурстве в группе сил быстрого реагирования НАТО, проведут тренировку по выполнению специфических задач, ставящихся перед боевыми единицами данного типа, будут отрабатывать взаимодействие в условиях боевых действий», – передает ТАСС сообщение минобороны.

Учения, согласно ведомству, носят оборонительный характер, были спланированы заранее и не связаны с политической ситуацией в регионе. «Об их проведении мы информировали Белоруссию еще в начале сентября, а в конце того же месяца распространили информацию об учениях по каналам Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе», – заявили в ведомстве.

В Brilliant Jump 2020 принимают участие подразделения из Испании, Польши и Чехии. Всего в военной тренировке, которая продлится до 7 ноября, задействованы 2,5 тыс. солдат и около 600 единиц техники.

После окончания учений часть подразделений останется в Литве для участия в ежегодных учениях литовской армии «Железный волк».

Напомним, в сентябре минобороны республики сообщало, что в Литву для участия в совместных учениях будет переброшен батальон армии США.