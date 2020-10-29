Роскомнадзор предложил наказывать за блокировку российских ресурсов

Роскомнадзор в направленном в Совет Федерации письме предлагает разработать законодательство об ответных мерах на блокировку российских ресурсов со стороны зарубежных платформ, сообщил председатель комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.

«В письме Роскомнадзора [в Госдуму и Совет Федерации] нет конкретных предложений, там речь идет о необходимости законодательной реакции на действия зарубежных платформ, которые функционируют на территории России и которые блокируют доступ граждан России к свободному получению ими информации», – приводит слова сенатора ТАСС.

«Если эти платформы начинают произвольно блокировать доступ к российским информационным ресурсам, информационным продуктам, сайтам, то тем самым они нарушают принцип свободного доступа к информации, который действует в России. Специфического законодательства на этот счет до сих пор не было, Роскомнадзор предлагает ввести такое законодательство», – объяснил Пушков, добавив, что поддерживает данный подход.

По словам сенатора, в настоящее время перед парламентариями стоит задача выработать соответствующее законодательство, «где будет четко указано, какие действия объявляются незаконными, какие они будут иметь последствия, какие контрдействия могут быть приняты российской исполнительной властью в случае нарушения принятого закона со стороны зарубежных платформ». При этом он затруднился обозначить сроки разработки законодательных мер об ответных действиях на блокировку российских ресурсов.

Пушков напомнил, что данная тема уже подробно обсуждалась на заседании комиссии СФ по информационной политике и взаимодействию со СМИ. «Мы пришли к выводу, что в связи с тем, что эти зарубежные платформы действуют на территории России, они должны придерживаться законов, правил и норм, которые существуют в РФ. Эти платформы занимаются бизнесом на территории РФ, число подписчиков и охват аудитории обеспечивает им большие объемы рекламных размещений», – добавил Пушков, упомянув, в частности Google и Twitter.

Во вторник в пресс-службе Роскомнадзора сообщили, что ведомство направило в Госдуму и Совет Федерации предложения по ответным мерам на случаи цензуры со стороны западных интернет-компаний в отношении российских СМИ, детали документа не уточнялись. В среду Роскомндазор повторно направил в адрес американских компаний Facebook, Google и Twitter требование прекратить цензуру в отношении российских СМИ.

Ранее Роскомнадзор рассказал о распространяемых YouTube, Twitter и Facebook фейках. Газета ВЗГЛЯД писала о том, что Google, YouTube и Facebook придется отвечать перед российским судом.