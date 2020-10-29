США пригрозили Турции санкциями за покупку у России С-400

Вероятность применения американских санкций в отношении Турции в связи с приобретением у России зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 увеличивается, сообщил помощник госсекретаря США по военно-политическим делам Кларк Купер.

«Что касается [возможности введения] санкций [против Турции за покупку у России комплексов С-400 в рамках закона «О противодействии противникам Америки посредством санкций»] CAATSA, то риск их применения никогда не исчезал. Что мы видим к настоящему времени, за период между прошлым и нынешним годом, так это увеличивающийся риск», – приводит ТАСС заявление сотрудника внешнеполитического ведомства США.

Купер сообщил, что Соединенные Штаты не усматривают возможности техническими средствами урегулировать ситуацию вокруг приобретения Турцией зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400, чтобы снять таким образом возражения Вашингтона против наличия у Анкары этой российской военной техники.

«У нас были эти разговоры», – заявил сотрудник американского внешнеполитического ведомства, комментируя призывы Анкары попытаться решить проблему на техническом уровне. С точки зрения Купера, такая постановка вопроса фактически возвращает ситуацию в прошлое. В минувшем году Турция, как отметил американский дипломат, обсуждала все это с США. «И мы не добились урегулирования [разногласий]», – подчеркнул Купер.

«Перед Турцией, – считает помощник госсекретаря США, – был поставлен ряд вариантов и благоприятных возможностей, чтобы она отвечала тем своим требованиям, которые сформулировала в плане обеспечения своей противовоздушной обороны». «Никто в США и НАТО не собирается отрицать необходимость удовлетворять требования противовоздушной обороны. Что не было выполнено [Анкарой], так это [требование США] не включать, не использовать С-400. Закупка этого [комплекса] подтолкнула нас к тому, чтобы коллективно исключить Турцию из программы [производства американского истребителя- бомбардировщика пятого поколения] F-35», – сказал Купер.

«Чтобы выйти на пространство, на котором мы сможем уладить противоречия, им (туркам) все еще необходимо в инициативном порядке принимать активные меры, то есть не операционализировать С-400», – подытожил помощник госсекретаря США. Он отказался пояснять, что именно США имеют в виду под операционализацией системы.

Купер допустил, что членство Турции в программе производства F-35 может быть восстановлено при условии выполнения ею ультиматумов США, касающихся С-400.

Напомним, в минувшую субботу в Госдепартаменте США в очередной раз предупредили о несовместимости использования С-400 и обязательств Турции перед НАТО. В ответ президент Турции Тайип Эрдоган вновь подтвердил, что Анкара не намерена отказываться от приобретенных у России зенитных ракетных систем С-400.

До этого министр национальной обороны Турции Хулуси Акар заявлял, что Анкара продолжает проверку и подготовку российских зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) C-400. Он также отметил, что приобретение и испытания ЗРК С-400 не означает отдаление Турции от НАТО. Анкара предложила Вашингтону обсудить возможные технические меры в отношении закупленных у России комплексов С-400.

В начале октября стало известно, что Турция перебросила ЗРК С-400 в черноморскую провинцию Самсун для проведения испытаний. Госдеп подчеркивал, что приобретение Турцией российских комплексов является «важнейшим препятствием» в отношениях с США.