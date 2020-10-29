США пригрозили Турции санкциями за покупку у России С-400

Взгляд
29 октября, четверг  |  Последнее обновление — 05:30  |  vz.ru
Разделы

Что значит для России конец эпохи легендарного Ту-154

Россия готовится превзойти успех Ту-154 Георгий Зимарев/РИА «Новости»
Самый популярный советский самолет Ту-154 отправляют на покой. Лайнер, который за полвека перевез наибольшее количество советских людей, больше не будет эксплуатироваться на регулярных рейсах. Чем был так уникален этот самолет, как ему удалось столько времени продержаться на регулярных авиалиниях? И сможет ли МС-21 превзойти успех советской легенды? Подробности...
Перейти в раздел…

Почему СССР не заявлял о геноциде советского народа фашистами

Суд впервые признал геноцид советского народа нацистами Альперт Макс/ТАСС
Российский суд впервые в истории признал геноцидом убийства жителей Новгородской области во время Второй мировой войны. В 1942–1943 годах нацистами было уничтожено более двух тысяч жителей деревни Жестяная Горка. Почему признание факта геноцида произошло только сейчас и по каким причинам правительство СССР в послевоенные годы не дало должной оценки преступлениям нацистов? Подробности...
Перейти в раздел…

Уникальный ледокол создаст для России новую геополитическую реальность

Проектное изображение ледокола проекта ЛК-120Я «Лидер» Судостроительный комплекс «Звезда»
У России имеются масштабные планы в Арктике – и обеспечивать российское присутствие в этом важнейшем регионе будут самые мощные в мире атомные ледоколы. Сразу три ледокола проекта ЛК-120Я «Лидер» будут построены в соответствии с утвержденной президентом РФ Стратегией развития Арктической зоны до 2035 года. Чем уникален этот корабль и какие задачи он будет решать? Подробности...
Перейти в раздел…

Студенты оказались последней опорой белорусской оппозиции

Студенты регулярно оказываются в первых рядах белорусского протеста Стрингер/ТАСС
Раскрутить всю Белоруссию на забастовку оппозиции не удалось. Заводы работают. Остановилась, да и то частично, лишь система образования – многие студенты бузят уже который день, причем на территории вузов ОМОН их не трогает. Университеты Минска превратились в последние очаги протеста. Каковы шансы Лукашенко подавить сопротивление белорусского студенчества? Подробности...
Перейти в раздел…

Исламские боевики из Карабаха разбредаются по Кавказу

Ликвидированные в Грозном боевики прибыли в Россию из Сирии nac.gov.ru
Боевики, которых ликвидировали во вторник в ходе боя в Грозном, проникли в Россию из-за границы. Известно, что уничтоженные террористы оттачивали свои боевые навыки в Сирии. Специалисты по безопасности обращают внимание: это произошло вскоре после появления сообщений о переброске Турцией исламистов из Сирии в зону карабахского конфликта. Подробности...
Перейти в раздел…

Европа придумала ответ США на санкции против «Северного потока – 2»

Алексей Гривач, Заместитель генерального директора по газовым проблемам Фонда национальной энергетической безопасности
28 октября 1886 года в США торжественно открыли статую Свободы, подарок французского народа американцам. Символично, что не так давно именно из Парижа Вашингтону прилетел ассиметричный ответ за его политику последнего времени по продвижению сжиженного газа на европейский рынок – «под дулом санкционного пистолета». Подробности...
Обсуждение: 12 комментариев

Русская литература – это хоккей, здесь мы можем быть лучшими

Герман Садулаев, писатель, публицист
Пока в писательском сообществе была такая взаимная ненависть, что главное пожелание формулировалось как «Пусть у меня сдохнет коза, лишь бы у соседа сдохла корова!», поддерживать действительно было некого и нечего. Подробности...
Обсуждение: 18 комментариев

Свобода – это закон джунглей

Алексей Алешковский, сценарист
Сегментация теперь – не племенная, а идеологическая. Если на вас нападают Силы Зла – это очень плохо, а если Силы Света – хорошо. То, что в одном случае – слезинка ребенка, в другом – божья роса. Подробности...
Обсуждение: 15 комментариев
Перейти в раздел…

Первый месяц карабахской войны: итоги

Катастрофическое поражение Зеленского на выборах

До начала революции в США осталось 10 дней

Обсуждение: 6 комментариев
Перейти в раздел…

Обитатели сибирского зоопарка предсказали результаты выборов в США

Предсказали результаты американских выборов трое животных из России – белый бенгальский тигр Хан, амурский тигр Бартек и камчатский бурый медведь Буян, которые обитают в красноярском Парке флоры и фауны «Роев ручей». Они выбирали из двух арбузов с изображениями претендентов. Хан «выбрал» Джо Байдена
Подробности...

Пражская полиция жестко разогнала «антикарантинные протесты»

Вечером 18 октября в Праге прошла масштабная акция протеста футбольных и хоккейных болельщиков против введенного на фоне пандемии правительством Чехии запрета на спортивные мероприятия. Полиция применила водометы и слезоточивый газ. Часть протестующих была задержана
Подробности...

«Союз МС-17» установил рекорд скорости полета к МКС

«Союз МС-17» с тремя членами экипажа впервые долетел до МКС по двухвитковой схеме, установив рекорд скорости полета к станции – 3 часа 7 минут. На борту находились российские космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, а также американка Кэтлин Рубинс
Подробности...
Перейти в раздел…
11:19

Библиотеки открылись в Липецке по нацпроекту

Две модельные библиотеки – имени летчика Героя Советского Союза Михаила Водопьянова и российского ученого и путешественника Петра Семенова-Тян-Шанского – открываются в Липецке по национальному проекту «Культура», на их создание было направлено более 10 млн рублей, сообщила директор Центральной библиотечной системы Липецка Виктория Якимович.
Подробности...
17:41

В Самаре открылась выставка молодых художников «Изображая слово»

В Самарской областной универсальной научной библиотеке открылась выставка молодых художников «Изображая слово».
Подробности...
17:23

В Омской области открыли «дом культуры на колесах»

В Омской области продолжается реализация национального проекта «Культура». В рамках основных мероприятий направления «Культурная среда» в Нововаршавский район поступил многофункциональный передвижной культурный центр.
Подробности...
Перейти в раздел…
Какая из сторон конфликта вокруг Нагорного Карабаха имеет в ваших глазах большую моральную правоту?
  • Азербайджан

  • Армения

  • Затрудняюсь ответить
Кадыров раскритиковал Макрона, поддержавшего публикацию карикатур на пророка Мухаммеда. В данной ситуации вы на чьей стороне?
  • На стороне Рамзана Кадырова

  • На стороне Эммануэля Макрона

  • Не разделяю оба мнения
Как изменились ваши отношения в семье за время самоизоляции и удаленки?
  • Улучшились

  • Ухудшились

  • Не изменились
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям
    НОВОСТЬ ЧАСА: Участников беспорядков в Белоруссии собрались судить за терроризм
    Трамп заявил об отсутствии в США свободы прессы Россия потребовала от США выдать экс-главу Нижнего Новгорода Меркель допустила коллапс здравоохранения Германии Армия Карабаха заявила об уничтожении огневых точек на территории Азербайджана
    В Германии ввели «ограниченный» карантин В Омской области пообещали увеличить число коек для пациентов с COVID-19 Поджог ГАИ в Белоруссии квалифицирован как теракт Россиянам предсказали аномально теплую погоду
    Объявлены победители конкурса «Лидеры России. Политика» Затулин разъяснил подоплеку предложения Алиева остановить наступление в Карабахе Найдена связь деменции с физическим трудом Суд направил вегетарианку на лечение за истощение дочери

    Главная тема


    ЛДПР теряет оппозиционный электорат

    передача территорий


    Азербайджан и Турция выдвинули Армении требования по Карабаху

    «законное решение»


    Крым указал Киеву на потерю «последнего аргумента» по скифскому золоту

    для сдерживания России


    США пригрозили отправить в Европу гиперзвуковые ракеты

    Видео

    очаг протеста


    Студенты оказались последней опорой белорусской оппозиции

    Президент Франции


    Макрон стал главным врагом защитников ислама

    советский самолет


    Что значит для России конец эпохи легендарного Ту-154

    известные актеры


    Как звезд Голливуда втянули в конфликты в бывшем СССР

    Поддержка государства


    Герман Садулаев: Русская литература – это хоккей, здесь мы можем быть лучшими

    Идеологическая сегментация


    Алексей Алешковский: Свобода – это закон джунглей

    турецкая экспансия


    Геворг Мирзаян: Франция вступила в риторическую войну с Турцией

    вооруженный конфликт


    Почему Армения терпит поражение в Карабахе

    на ваш взгляд


    Какая из сторон конфликта вокруг Нагорного Карабаха имеет в ваших глазах большую моральную правоту?

    США пригрозили Турции санкциями за покупку у России С-400

       29 октября 2020, 04:59
    Фото: vk.com/mil
    Текст: Антон Никитин

    Вероятность применения американских санкций в отношении Турции в связи с приобретением у России зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 увеличивается, сообщил помощник госсекретаря США по военно-политическим делам Кларк Купер.

    «Что касается [возможности введения] санкций [против Турции за покупку у России комплексов С-400 в рамках закона «О противодействии противникам Америки посредством санкций»] CAATSA, то риск их применения никогда не исчезал. Что мы видим к настоящему времени, за период между прошлым и нынешним годом, так это увеличивающийся риск», – приводит ТАСС заявление сотрудника внешнеполитического ведомства США.

    Купер сообщил, что Соединенные Штаты не усматривают возможности техническими средствами урегулировать ситуацию вокруг приобретения Турцией зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400, чтобы снять таким образом возражения Вашингтона против наличия у Анкары этой российской военной техники.

    «У нас были эти разговоры», – заявил сотрудник американского внешнеполитического ведомства, комментируя призывы Анкары попытаться решить проблему на техническом уровне. С точки зрения Купера, такая постановка вопроса фактически возвращает ситуацию в прошлое. В минувшем году Турция, как отметил американский дипломат, обсуждала все это с США. «И мы не добились урегулирования [разногласий]», – подчеркнул Купер.

    «Перед Турцией, – считает помощник госсекретаря США, – был поставлен ряд вариантов и благоприятных возможностей, чтобы она отвечала тем своим требованиям, которые сформулировала в плане обеспечения своей противовоздушной обороны». «Никто в США и НАТО не собирается отрицать необходимость удовлетворять требования противовоздушной обороны. Что не было выполнено [Анкарой], так это [требование США] не включать, не использовать С-400. Закупка этого [комплекса] подтолкнула нас к тому, чтобы коллективно исключить Турцию из программы [производства американского истребителя- бомбардировщика пятого поколения] F-35», – сказал Купер.

    «Чтобы выйти на пространство, на котором мы сможем уладить противоречия, им (туркам) все еще необходимо в инициативном порядке принимать активные меры, то есть не операционализировать С-400», – подытожил помощник госсекретаря США. Он отказался пояснять, что именно США имеют в виду под операционализацией системы.

    Купер допустил, что членство Турции в программе производства F-35 может быть восстановлено при условии выполнения ею ультиматумов США, касающихся С-400.

    Напомним, в минувшую субботу в Госдепартаменте США в очередной раз предупредили о несовместимости использования С-400 и обязательств Турции перед НАТО. В ответ президент Турции Тайип Эрдоган вновь подтвердил, что Анкара не намерена отказываться от приобретенных у России зенитных ракетных систем С-400.

    До этого министр национальной обороны Турции Хулуси Акар заявлял, что Анкара продолжает проверку и подготовку российских зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) C-400. Он также отметил, что приобретение и испытания ЗРК С-400 не означает отдаление Турции от НАТО. Анкара предложила Вашингтону обсудить возможные технические меры в отношении закупленных у России комплексов С-400.

    В начале октября стало известно, что Турция перебросила ЗРК С-400 в черноморскую провинцию Самсун для проведения испытаний. Госдеп подчеркивал, что приобретение Турцией российских комплексов является «важнейшим препятствием» в отношениях с США.


    Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь
     
     
    © 2005 - 2020 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •