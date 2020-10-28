ФБК указали на отсутствие права поддерживать Соболь на выборах в Госдуму Госдума отказалась от закупок позолоченных икорниц 28 октября 2020, 18:39 Текст: Абдулла Шакиров

Государственная дума отозвала запрос на информацию о ценах на сувениры, выполненных в технике «Златоустовская гравюра», свидетельствуют данные портала госзакупок. Дума планировала закупить позолоченные наборы посуды, икорниц, пиалы и кубок, передает РИА «Новости». В нижней палате парламента сообщили, что коммерческие предложения на продукцию предполагали цены от 130 до 170 тыс. рублей. «Запрос цен отменен с 28 октября и не влечет за собой возникновения каких-либо обязательств между заказчиком и потенциальными поставщиками», – цитирует источник документ об отмене запроса цен. В апреле Госдума смягчила требования к госзакупкам из-за коронавируса.

