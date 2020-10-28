Франция пообещала не поддаваться на запугивания

Франция не намерена отказываться от своих принципов и ценностей, несмотря на то, что ее пытаются запугать, заявил представитель правительства страны Габриэль Атталь.

«Несмотря на все запугивания, Франция никогда не откажется от своих принципов и ценностей, в частности, от свободы выражения мнений и свободы публикаций», – заявил Атталь, передает РИА «Новости».

По его словам, в последние несколько лет страна столкнулась с возросшей террористической угрозой, подпитываемой «призывами к ненависти».

«Наша страна стала мишенью для дестабилизации, запугивания. Но это только утверждает наше желание неустанно бороться против исламизма и всех его проявлений», – заключил представитель правительства Франции.

25 сентября в Париже вооруженный ножом мужчина совершил нападение на четырех человек неподалеку от старого здания редакции журнала Charlie Hebdo. Задержанный сообщил, что совершил нападение из-за переиздания карикатур на пророка Мухаммеда, опубликованных в Charlie Hebdo в начале того же месяца. Глава МВД Франции назвал нападение терактом.

16 октября под Парижем обезглавили преподавателя. Причиной нападения, как сообщалось, стал последний урок учителя, посвященный свободе слова, в ходе которого преподаватель показывал школьникам карикатуры из прессы на пророка Мухаммеда.

Президент Франции Эммануэль Макрон назвал нападение террористическим актом. Он выступил с большой речью на тему борьбы с сепаратизмом во Франции, сообщив, что французские власти намерены обратить особое внимание на обучение детей. При этом Макрон высказал идею о необходимости создания организации, которая позволит построить «просвещенный ислам» во Франции. По его словам, необходимо «освободить ислам во Франции от иностранного влияния и усилить контроль за финансированием мечетей».

После слов президента Франции об исламе турецкий лидер Тайип Эрдоган заявил, что Макрону следует лечить психику. В ответ Франция отозвала посла из Турции.

В «нападках на ислам» Макрона обвинил премьер-министр Пакистана Имран Хан. Глава Чечни Рамзан Кадыров предупредил президента Франции, что «мусульмане этого не простят».