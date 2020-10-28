Путин поручил продлить программы поддержки детей с редкими заболеваниями

Все программы по поддержке детей с заболеваниями должны быть продлены, заявил президент Владимир Путин на совещании с членами правительства.

«Обращаю внимание: все ранее действующие федеральные и региональные программы лечения заболеваний у детей должны быть полностью сохранены», – передает слова главы государства РИА «Новости».

На совещании был поднят вопрос о помощи детям с орфанными заболеваниями. В качестве источника финансирования на эти цели идут средства от повышения налогов на доход свыше 5 млн рублей в год. Президент отметил, что решения по использованию средств от повышения налогов должны быть максимально открытыми.

«Конечно, как мы и договаривались, решения об использовании целевых средств в каждом конкретном случае, в отношении каждого ребенка должны быть максимально открытыми, прозрачными. И решающее слово здесь должно принадлежать врачам, общественным деятелям, людям, для которых помощь больным детям стала делом всей жизни. Должно принадлежать это слово тем, кто имеет безукоризненную репутацию и общественный авторитет», – сказал Путин.

В июне президент Владимир Путин предложил изменить ставку налога на доход физических лиц с 13% до 15% для тех, кто зарабатывает свыше 5 млн рублей в год. «Это даст бюджету порядка 60 млрд рублей», – отметил глава государства.

Газета ВЗГЛЯД писала, что все собранные таким образом средства будут направлены на лечение тяжелобольных детей. Чтобы деньги расходовались целевым образом, Путин поручил создать особый механизм контроля с участием общественных и благотворительных организаций.