Путин прокомментировал изменение НДФЛ

Ставка налога на доходы физических лиц (НДФЛ) в размере 13% обоснованно держалась в России на этом уровне долгое время, заявил российский лидер Владимир Путин на совещании с членами правительства.

Глава государства напомнил, что ранее власти приняли решение и выделили отдельный источник финансирования для лечения детей с редкими заболеваниями. Для этого ставка НДФЛ для граждан с доходами свыше 5 млн рублей в год была повышена с 13% до 15%, передает ТАСС.

«Мы долго держали ставку в 13%. И, считаю, делали это вполне обосновано. В этой ситуации и по этому поводу, уверен, поступили правильно», – подчеркнул Путин.

По его словам, средства от повышения ставки НДФЛ должны расходоваться максимально прозрачно и зависеть от людей с безупречной репутацией.

«Решения об использовании этих целевых средств в каждом конкретном случае, в отношении каждого ребенка должны быть максимально открытыми, прозрачными, и решающее слово здесь должно принадлежать врачам, общественным деятелям, людям, для которых помощь больным детям стала делом всей жизни», – сказал он.

Ранее Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект о повышении ставки НДФЛ до 15% для налогообложения доходов физических лиц, превышающих 5 млн рублей в год.

В июне президент Владимир Путин предложил изменить ставку налога на доход физических лиц с 13% до 15% для тех, кто зарабатывает свыше 5 млн рублей в год. «Это даст бюджету порядка 60 млрд рублей», – отметил глава государства.

Газета ВЗГЛЯД писала, что все собранные таким образом средства будут направлены на лечение тяжелобольных детей. Чтобы деньги расходовались целевым образом, Путин поручил создать особый механизм контроля с участием общественных и благотворительных организаций.