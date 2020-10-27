В столице Бангладеш прошла многотысячная антифранцузская акция

В столице Бангладеш Дакке десятки тысяч человек вышли на демонстрацию с требованием бойкота французских товаров. Участники выступали против трактовки свободы слова в интерпретации президента Франции Эмманюэля Макрона, которого сравнивали с сатаной за одобрение карикатур на пророка Мухаммеда.

Как сообщило агентство France-Presse, около 40 тыс. манифестантов, которым лишь усиленные наряды полиции не дали прорваться к посольству Франции в Дакке, сожгли чучело Макрона, назвав его «почитателем сатаны». «Макрон дорого заплатит», – скандировали демонстранты, передает ТАСС.

Отмечается, что полиция усилила патрулирование в окрестностях французского посольства. Демонстранты потребовали закрыть посольство Франции в Бангладеш, пригрозив разнести дипмиссию «по кирпичикам». По их мнению, «Франция – враг мусульман, как и все, кто ее представляют».

Ранее иранская газета изобразила президента Франции в образе дьявола после его заявлений о поддержке карикатур на пророка Мухаммеда.

Напомним, 16 октября под Парижем обезглавили преподавателя. Подозреваемый в убийстве Абдуллах Анзоров, как сообщали власти Франции, он родился в Москве и был чеченцем по происхождению.

Причиной нападения якобы мог стать последний урок учителя, посвященный свободе слова, в ходе которого преподаватель показывал школьникам карикатуры из прессы на пророка Мухаммеда. Президент Франции Эммануэль Макрон назвал нападение террористическим актом.

Макрон выступил с большой речью на тему борьбы с сепаратизмом во Франции, сообщив, что французские власти намерены обратить особое внимание на обучение детей. Президент высказал идею о необходимости создать вместе с Советом мусульман Франции организацию, которая позволит построить «просвещенный ислам» в стране. По его словам, необходимо «освободить ислам во Франции от иностранного влияния и усилить контроль за финансированием мечетей». Кроме того, в сентябре Макрон, комментируя новые публикации карикатур на пророка Мухаммеда сатирическим журналом Charlie Hebdo, заявил, что во Франции есть «свобода богохульствовать».

В субботу Франция отозвала посла из Турции в ответ на грубые заявления Эрдогана, который , посоветовал Макрону лечить психику. Представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель отметил, что заявление президента Турции Тайипа Эрдогана о психическом здоровье Макрона является неприемлемым.

В «нападках на ислам» Макрона обвинил премьер-министр Пакистана Имран Хан. Глава Чечни Рамзан Кадыров предупредил президента Франции, что «мусульмане этого не простят».