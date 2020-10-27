Армения заявила о переброске в Азербайджан тысячи турецких военных

По информации Еревана, в Азербайджане с начала обострения конфликта в Карабахе находились более 1 тыс. турецких военных, заявил начальник криминалистического управления Следственного комитета Армении Рафаел Варданян.

«Двумя рейсами 26 и 27 сентября из Турции в Азербайджан были переправлены около 1 тыс. турецких военнослужащих. (…) Четвертого октября в Гяндже находились как минимум 300 турецких спецназовцев, которые, по всей видимости, готовились к специальной операции на восточном и юго-восточном направлениях. Они ранее участвовали в боевых действиях в сирийских Африне и Идлибе. В тот же день в Азербайджан прибыли 400 турецких военных в гражданской одежде», – передает его слова РИА «Новости».

Варданян заявил, что Армения располагает информацией об участии в боевых действиях сотен арабоязычных боевиков, наемников из Пакистана. По его словам, часть наемников из Сирии была размещена вдоль границы с Ираном.

Ранее Армения заявила о наличии доказательств участия турецкого спецназа в боях в Карабахе.

Напомним, обострение конфликта в Карабахе началось 27 сентября. После переговоров в Москве 9 октября Баку и Ереван подтвердили приверженность перемирию с полудня 10 октября, однако позже Азербайджан и Армения обвинили друг друга в нарушении договоренностей.

Анкара заявляла, что Турция может отправить своих военных в зону конфликта в Карабахе, если Азербайджан попросит об этом.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявлял, что у Азербайджана есть своя боеспособная армия, страна не нуждается в необходимости вовлекать в конфликт кого-либо еще.

В МИД России сообщили, что Москва обсуждает в контактах с турецкими партнерами вопрос об участии наемников из Сирии и Ливии в боях в Нагорном Карабахе, Россия подчеркивает неприемлемость их привлечения к конфликту.