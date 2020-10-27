Бездомного задержали за изнасилование школьницы во Владивостоке

В Приморье в частном доме изнасиловали школьницу, по подозрению в совершении преступления арестовали бездомного, сообщил источник в силовых структурах региона.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье против половой неприкосновенности, пояснил собеседник РИА «Новости».

О происшествии в правоохранительные органы 21 октября сообщила мать девочки, бездомный, по ее словам, пробрался в их частный дом во Владивостоке. Мужчина украл несколько вещей и изнасиловал 14-летнюю девочку, которая была одна, сообщало издание vl.ru.

Полиция объявила подозреваемого в розыск, но он вернулся на место преступления на следующий день и попытался изнасиловать девочку опять. Его встретила мама девочки, она несколько раз ударила нападавшего молотком, после чего тот сбежал. Через некоторое время бездомного задержали.

Ранее в Дагестане задержали подозреваемого в изнасиловании и убийстве восьмилетней девочки, которое произошло в 2018 году в Каспийске.