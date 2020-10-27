Милонов опроверг недопуск в Госдуму из-за отказа сдавать тест на коронавирус

«Какие-то меры безопасности, связанные с коронавирусом, я соблюдаю, а какие-то – нет», – сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Виталий Милонов, комментируя сообщения о том, что его и депутата Наталью Поклонскую не пустили в Госдуму из-за отказа от теста на коронавирус.

«Это фейковая новость. Какие-то меры безопасности, связанные с коронавирусом, я соблюдаю, а какие-то – нет. Мне кажется, что человеку, который живет обычной жизнью, все соблюдать невозможно. В Москве ситуация для меня вообще сложно понимаемая. Я имею в виду QR-коды», – признался депутат Госдумы Виталий Милонов.

«Где нужно носить маску – я ношу маску, поскольку это требуется. Не вижу, честно говоря, прямой корреляции, потому что есть куча людей, которые носят маски, и при этом заболели. Потому я ношу маску, чтобы другим было спокойнее», – отметил собеседник.

При этом Милонов пожаловался на длительные сроки готовности результата теста на коронавирус. «Раньше сдавали тесты по-человечески, из пальца брали кровь, и результат был моментальный. Теперь почему-то он не подходит, нужно сдавать ПЦР-тест. А он плох тем, что его долго делают – два-три дня. Не знаю, почему так долго, но это крайне неудобно», – считает депутат.

Кроме того, Милонов признался, что вынужден каждый раз делать тест за свои деньги. «Я стараюсь сдавать тесты на COVID-19, хотя каждый раз вынужден платить за это под три тысячи рублей. Я не могу сдавать его бесплатно, хотя такие варианты есть. Дело в том, что в воскресенье утром, когда все сдают тесты, я хожу в церковь, а после провожу время с детьми», – пояснил Милонов.

Ранее стало известно о том, что депутатов Наталью Поклонскую и Виталия Милонова не допустили на пленарное заседание Государственной думы. Об этом сообщил источник в аппарате нижней палаты парламента. «Возникли сложности с некоторыми депутатами, в частности, депутаты Милонов и Поклонская не восприняли требование об обязательном тестировании [на коронавирус]», – уточнил источник «Интерфакса».

Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил во вторник, что на заседание не пустили двух парламентариев, которые не прошли тестирование. «Это – единственная возможность для нас снизить передачу инфекции», – заявил он.

Ранее Володин сообщал, что число депутатов, перенесших или болеющих коронавирусом, достигло 91, в больницах сейчас находятся 38 из них, еще один в реанимации.

Напомним, депутат Государственной думы от КПРФ, зампред думского комитета по финансовому рынку Ваха Агаев скончался 23 сентября из-за коронавирусной инфекции.

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