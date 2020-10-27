Поклонскую и Милонова не пустили в Госдуму из-за отказа от теста на коронавирус

Депутатов Наталью Поклонскую и Виталия Милонова не допустили на пленарное заседание Государственной думы, сообщил источник в аппарате нижней палаты парламента.

«Возникли сложности с некоторыми депутатами, в частности, депутаты Милонов и Поклонская не восприняли требование об обязательном тестировании [на коронавирус]», – уточнил источник «Интерфакса».

Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил во вторник, что на заседание не пустили двух парламентариев, которые не прошли тестирование. «Это – единственная возможность для нас снизить передачу инфекции», – заявил он.

Ранее Володин сообщал, что число депутатов, перенесших или болеющих коронавирусом, достигло 91, в больницах сейчас находятся 38 из них, еще один в реанимации.

Напомним, депутат Государственной думы от КПРФ, зампред думского комитета по финансовому рынку Ваха Агаев скончался 23 сентября, из-за коронавирусной инфекции.