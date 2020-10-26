Пескова спросили о встрече Путина с Володиным

Обновление состава Думы и политическое будущее ее спикера не обсуждалось на встрече президента Владимира Путина с председателем нижней палаты парламента Вячеславом Володиным, которая состоялась в понедельник, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Нет, вы видели, о чем шла речь. Достаточно была обширная информация предоставлена. Нет, эти вопросы не затрагивались», – передает ТАСС ответ Пескова на вопрос поднималась ли на встрече тема обновления состава Думы и будущего ее спикера.

При этом, по словам Пескова, закрытая часть на встрече была, но указанная тема не обсуждалась и там. «Безусловно, я не обладаю всем объемом информации, но совсем другие вопросы находились в центре внимания», – отметил пресс-секретарь президента.

Напомним, в понедельник Путин провел рабочую встречу со спикером Думы Володиным, в ходе которой поблагодарил депутатов за оперативную законодательную работу в период пандемии.