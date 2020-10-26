Рубль снизился к доллару

Курс доллара на открытии торгов Московской биржи вырос по отношению к рублю на 0,55%, до отметки в 76,54 руб., курс евро прибавил 0,36%, достигая 90,61 рубля.

Об этом свидетельствуют данные торговой площадки на 10.00, передает ТАСС.

К 10.05 курс доллара находился на уровне 76,44 руб. (+0,42%), а курс евро – на 90,46 руб. (+0,2%).

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД