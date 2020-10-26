Бут оценил дебаты Трампа и Байдена

Российский бизнесмен Виктор Бут, отбывший в американской тюрьме уже половину 25-летнего срока заключения по обвинениям в подготовке сговора с целью убийства граждан США и материальной поддержки терроризма, охарактеризовал поведение обоих кандидатов в президенты США во время первого раунда дебатов как «подростковое».

Об этом написал в переписке с корреспондентом РИА «Новости» сам россиянин, следящий за американской предвыборной кампанией из спецблока коммуникационного контроля федеральной тюрьмы Мэрион в штате Иллинойс.

«Не могу поверить – неужели Америка не может предложить себе и миру ничего лучше, чем президентские дебаты, на которых оба кандидата ведут себя как подростки, когда им явно не хватает элементарной вежливости и взаимного уважения к возрасту друг друга?», – написал Бут.

«Ведущие больны анти-трамповским предубеждением. На встрече Трампа с избирателями с обеих сторон во Флориде, где вопросы по правилам задают избиратели, ведущая, вместо того, чтобы руководить процессом, сама дебатировала с Трампом первые 20 минут», – отметил он.

«Никакого конструктива, никаких полезных инициатив, сплошное политическое шоу в стиле американского рестлинга, неспортивной борьбы с постоянной работой на публику», – подытожил россиянин.

Бут также оценил шансы Трампа и Байдена на победу на выборах президента США.

«Трамп чувствует себя, как рыба в мутной предвыборной воде, и, похоже, ему удастся выиграть выборы», – написал россиянин.

«Но в это же время СМИ американского мейнстрима обрушивают на зрителей и читателей лавину результатов всевозможных опросов общественного мнения и исследований, по которым Трамп не только крупно уступает своему сопернику (Джо Байдену), но вообще должен собирать вещи и готовиться бежать из страны», – отметил он.

Бут рассказал также о том, как в федеральной тюрьме Мэрион в американском штате Иллинойс следят за ходом выборов президента США.



«Смотрим дебаты, кто хочет. Следят за выборами те, кому это интересно. В спецблоке вместе со мной находятся как иностранцы, осужденные по американским уголовным статьям о терроризме, так и американцы, осужденные по статьям о всяческих сговорах, в том числе по так называемым статьям о «внутреннем терроризме» и экстремизме. Многие иностранцы вообще не интересуются американской политикой, а те, кто интересуется, во многом, как и я, предпочтений не имеют. То же в определенной мере касается и американцев, находящихся в спецблоке», – рассказал Бут.

«Наверное, в блоках обще-строгого режима ситуация иная, но с момента перевода обратно в спецблок никакой связи с блоками обще-строгого режима у меня нет. Что там происходит, мы здесь не знаем совсем. Спецблок даже не подчиняется администрации тюрьмы, у него своя администрация, ответственная только перед Вашингтоном, это тюрьма в тюрьме», – напомнил он.

Тотализатор, который, конечно, в тюрьме запрещен, в условиях блока коммуникационного контроля вообще невозможен, признался россиянин.

«Здесь контролируется каждое слово, произнесенное вслух или в телефонном разговоре с семьей, каждое сообщение по тюремной электронной почте», – добавил Бут.

Все, кому интересны выборы, отмечают, что, как всегда, по уже сложившейся в электоральном цикле США традиции, под выборы внезапно произошли несколько сюрпризов национального масштаба, заметил Бут.

«Сначала Трамп заразился коронавирусом – и оппозиция начала строить планы на его похороны, затем, через пару дней, произошло чудесное «воскресение» Трампа, и он восстал из мертвых, живее, чем когда-либо ранее, и, став в одночасье символом победы над всеобщим страхом смерти от COVID-19, снова вошел в поток внутриполитической жизни США», – написал россиянин, добавив, что теперь Трамп, «прыгая из штата в штат, как кролик-энерджайзер из рекламы батареек», успевает провести по 5 встреч с избирателями в разных штатах за один день.

«Потом вдруг, очередным антитрамповским вбросом, на сцене снова появляются «нехорошие русские», которые выловили из океана забвения давно потерянный компьютер-ноутбук Хантера Байдена, сына Джо Байдена, который тот по необъяснимой случайности забыл в мастерской по ремонту компьютеров», – написал россиянин, добавив, что содержимое найденного компьютера представляет собой «идеальную иллюстрацию к коррупции по-американски».

«Китайские и казахские олигархи, готовые заплатить «за возможность представиться» (тогдашнему вице-президенту) по 10 млн долларов, и все это на фоне «скромных» выплат сыну Байдена от украинской компании Burisma», – пояснил он.

Бут сомневается, что после выборов в США может произойти его обмен на американца Пола Уилана, осужденного в России за шпионаж.

«Если когда-нибудь что-то подобное и произойдет, то оно произойдет точно не в результате проявления доброй воли американской стороной», – уверен он.

В субботу Трамп досрочно проголосовал на президентских выборах страны в городе Уэст-Палм-бич во Флориде, он отдал голос за свою кандидатуру. Напомним, дебаты кандидата от демократов Джо Байдена и кандидата от республиканцев Дональда Трампа в Нэшвилле были последними перед всеобщими выборами в США 3 ноября.