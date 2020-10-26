Грузинские СМИ написали о присвоении матерью Саакашвили госсобственности

Журналистское расследование телекомпании «Имеди» выявило многомиллионную собственность у матери Михаила Саакашвили Гиули Аласания, которую она приобретала за бесценок в период пребывания сына на посту президента в 2004-2013 годах, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

«Это фактическое присвоение государственной собственности, которая передавалась ей за символический 1 лари, а имело цену в миллионы», – отмечается в расследовании.

Мать Саакашвили стала «монополистом сферы образования», утверждает телекомпания.

По данным «Имеди», ей, в частности, принадлежат университеты, школы, детсад, комбинат по производству школьного инвентаря, а также кафе и стоматологическая клиника.

Аласания не комментирует эти сведения. Ранее, посещая новый дом сына вблизи Киева, она отметила, что ежемесячно получает 10 тыс. долларов.

В своих предыдущих расследованиях телекомпания «Имеди» сообщала о собственности самого заочно осужденного на родине на три и шесть лет лишения свободы Михаила Саакашвили в США и Украине.

Партия Саакашвили «Единое национальное движение» хотела выдвинуть мать экс-президента кандидатом в депутаты на выборах в парламент 31 октября, но потом передумала.

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